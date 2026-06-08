मराठवाडा

Road Scam : दोन कोटींचा रस्ता फक्त फलकावरच; टाकळी राजेराय–विरमगावचा संपर्क तुटल्याने ग्रामस्थांना आठ किमीचा फेरा

टाकळी राजेराय–विरमगाव रस्ता कागदावर, दोन कोटींचा फक्त फलक; तीन किमी अंतरासाठी आठ किमी फेरा, ग्रामस्थांचा संताप उफाळला
Commuter Distress Slabs: Three Kilometre Route Forces Eight Kilometre Detour for Tribal Farmers

Commuter Distress Slabs: Three Kilometre Route Forces Eight Kilometre Detour for Tribal Farmers

Sakal

आरेफ पटेल
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टाकळी राजेराय : एकीकडे सरकारतर्फे प्रत्येकांना जाण्यायेण्यासाठी सोईचे व्हावे सगळ्यांची अडचण दुर व्हावी या साठी पाणंद रस्त्या सारख्या योजना राबवत असताना देखिल आर्थिक, सामाजिक, राजकीय संपर्क असलेल्या खुलताबाद तालुक्यातील टाकळी राजेराय व विरमगाव या गावाचा संपर्क रस्त्याअभावी तुटला असुन दोन कोटीचा रस्ता माञ उदघाटन फलकावर लावण्यात आला आहे.

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