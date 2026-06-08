Road Scam : दोन कोटींचा रस्ता फक्त फलकावरच; टाकळी राजेराय–विरमगावचा संपर्क तुटल्याने ग्रामस्थांना आठ किमीचा फेरा

टाकळी राजेराय : एकीकडे सरकारतर्फे प्रत्येकांना जाण्यायेण्यासाठी सोईचे व्हावे सगळ्यांची अडचण दुर व्हावी या साठी पाणंद रस्त्या सारख्या योजना राबवत असताना देखिल आर्थिक, सामाजिक, राजकीय संपर्क असलेल्या खुलताबाद तालुक्यातील टाकळी राजेराय व विरमगाव या गावाचा संपर्क रस्त्याअभावी तुटला असुन दोन कोटीचा रस्ता माञ उदघाटन फलकावर लावण्यात आला आहे..दहा वर्पापुर्वीपर्यंत विरमगावचे सर्व व्यवहार,किराणा सामान,बि बियाणे,लग्नबस्ते,बॅक व्यवहार,विद्यार्थ्यांचे शिक्षण,आठवडी बाजार सह सर्व जिवनाश्यक वस्तुसाठी टाकळी जवळचे व सोपे गाव होते. परंतु या गावांना जोडणार्या रस्त्याचे मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था झाल्यामुळे पावसाळ्यात तर सोळा पण उन्हाळ्यातही दुचाकीही चालवता येत नसल्यामुळे ग्रामस्थांनी संपर्कच तोडुन टाकला आहे.. तीन किलोमिटरसाठी आठ कीमीचा फेरा.टाकळी ते विरमगाम अंतर फक्त तीनच किलोमिटर आहे. परंतु त्या रस्त्याची भिषण अवस्था झाल्यामुळे ग्रामस्थांना आठ किलोमिटरचा फेरा मारावा लागत आहे. सेवा संस्थेमार्फत मिळणारे पिक कर्ज व टाकळी राजेराय शिवाय परिसरात नसलेली दुसरी बँक यामुळे नाईलाजास्तव या ग्रामस्थांना मोठा फेरा मारुन यावे लागते.यामुळे वृद्ध महिला व शेतकर्यांचे मोठे हाल होत आहे.. मुलांच्या शिक्षणाचा आर्थिक भुदंडविरमगाव येथे फक्त प्राथमिक शाळा आहे. पुढिल शिक्षणासाठि येथिल विद्यार्थी येण्याजाण्यासाठी सोईचे व्हावे म्हणुन टाकळी प्रशालेत प्रवेश घेतात. परंतु त्यांना या रस्त्यावरुन साधे पाई चालताही येत नसल्यामुळे सर्व पालकांनी आपली मुले बाजार सांवगी, गदाणा व इतरञ ठिकाणि पाठवत आहे.त्यासाठी त्यांना महिन्याला दोन ते चार हजाराचा आर्थिक भुदंड सहन करावा लागत आहे.. रस्त्याचे उदघाटन झाले खरे पण कामच झाले नाही.दोन कोटी अडिच लाख रुपये खर्चुन करण्यात येणार्या या रस्त्याचे आमदार प्रशांत बंब यांच्या हस्ते कामाचे शुभारंभ झाल्याचे फलक ही रस्त्यावर लावण्यात आले.परंतु प्रत्यक्षात या ठिकाणी अद्यापही कोणतेच काम झालेच नसल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.फलक लावण्यासही एक वर्षच्यावर कालावधी उलटले आहे.. ग्रामस्थ म्हणतात.१) मोईन पटेल (वकील टाकळी)वकीली व्यवसायाबरोबर आम्ही शेतीही करतो परंतु शेतात जाण्यासाठी उन्हाळ्यातच रस्ता नाही. तर पावसाळ्याचा विचार करणे कठिण. आम्हि शेती का पडिक ठेवायची का?२) चंद्रकांत गोरे (ग्रामपंचायत सदस्य विरमगाव)प्रत्येक कारणाला विरमगावसाठी टाकळी हे गाव महत्वाचे आहे. या रस्त्याचे काम होणे गरजेचे आहे. रस्त्यासाठी आमदार बंब यांनाही मेल केलेत परंतु काहिच फायदा झाला नाही. नाहक ग्रामस्थांना आठ किलोमिटरचा फेरा मारावा लागत आहे.३) सौरभ चव्हाण (कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग)संबधित ठेकेदाराला नोटीस बजावली असुन तो लवकरच काम सुरू करणार आहे.पावसाळ्यात खडीकरण तर पावसाळ्यानंतर डांबरीकरण करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.