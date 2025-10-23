मराठवाडा

Ambulance Fire : मध्यरात्री लातूरकडे जाताना ॲम्बुलन्स जळून खाक! डॉक्टरांनी दाखवले प्रसंगावधान, महिलेचा जीव वाचला

108 Ambulance Gutted by Fire on National Highway : किल्लारी ग्रामीण रुग्णालयाची १०८ ॲम्बुलन्स बुधवारी मध्यरात्री लातूरकडे रुग्ण घेऊन जात असताना राष्ट्रीय महामार्गावरील चलबुर्गा पाटी येथे अचानक लागलेल्या आगीत पूर्णपणे जळून खाक झाली, मात्र चालक आणि डॉक्टरांच्या तत्परतेमुळे जीवितहानी टळली.
Killari 108 Ambulance Catches Fire Mid-Journey; Patient Rescued Moments Before Disaster

Sakal

विश्वनाथ गुंजोटे
किल्लारी : किल्लारी ग्रामीण रुग्णालयांतर्गत कार्यरत असलेली १०८ आपत्कालीन ॲम्बुलन्स बुधवारी ( ता. २२ ) मध्यरात्री लातूरकडे जात असताना अचानक लागलेल्या आगीत जळून खाक झाली. या घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

Latur
Marathwada
fire
ambulance
National Highway

