Ambulance Fire : मध्यरात्री लातूरकडे जाताना ॲम्बुलन्स जळून खाक! डॉक्टरांनी दाखवले प्रसंगावधान, महिलेचा जीव वाचला

किल्लारी : किल्लारी ग्रामीण रुग्णालयांतर्गत कार्यरत असलेली १०८ आपत्कालीन ॲम्बुलन्स बुधवारी ( ता. २२ ) मध्यरात्री लातूरकडे जात असताना अचानक लागलेल्या आगीत जळून खाक झाली. या घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..घटनास्थळावरील माहितीनुसार, ही ॲम्बुलन्स क्रमांक एम. एच. १४ सी. एल. ०८९४ ही रात्री सुमारे साडेबारा वाजताच्या सुमारास किल्लारीहून महिला रुग्ण अमृता शुभम हजारे यांना घेऊन लातूरला निघाली होती. राष्ट्रीय महामार्गावर चलबुर्गा पाटी येथे पोहोचल्यावर गाडीत अचानक धूर निघू लागला आणि काही क्षणांतच गाडीने पेट घेतला..यावेळी ॲम्बुलन्समधील डॉ. राहुल पवार व चालक गणेश माने यांनी तत्परतेने प्रसंगावधान राखून रुग्णाला सुरक्षित बाहेर काढले. काही क्षणातच संपूर्ण ॲम्बुलन्स आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली..या घटनेची माहिती तत्काळ आरोग्य विभाग व पोलीस प्रशासनाला देण्यात आली असून, पोलीसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला आहे. आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप समजू शकले नसून, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचे डॉ.. पवार यांनी सांगितले..