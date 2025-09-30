मराठवाडा

killari Earthquake: ती काळरात्र आजही शहारे आणणारी; ३२ वर्ष प्रलयकारी भूकंपाची,५२ गावे आजही सुविधांच्या प्रतीक्षेत

killari Earthquake1993: किल्लारी भूकंपाला आज ३२ वर्षे झाली; ५२ गावांतील हजारो लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले. आठवणी आजही अंगावर शहारे आणणाऱ्या आहेत.
किल्लारी (जि. लातूर) : किल्लारीतील प्रलयकारी भूकंपाला आज ३२ वर्षे झाली, तरी त्या रात्रीचा थरकाप आजही आठवणीत जिवंत आहे. हजारो जीव गमावणारा भूकंप गावागावातील लोकांच्या मनात खोलवर कोरला गेला आहे.

