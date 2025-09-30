Latur Earthquake : गेल्या 27 वर्षांत भूकंपाचे 89 धक्के; लातूरकर भीतीच्या सावटाखाली, विज्ञानविषयक संस्थांचे संशोधनाकडे दुर्लक्ष

१९९३ मधील महाभूकंपानंतर लातूर जिल्ह्यात वारंवार सौम्य धक्के बसले आहेत.गेल्या ३२ वर्षांत एकूण ८९ सौम्य धक्क्यांची नोंद करण्यात आली आहे.नागरिकांमध्ये अजूनही भीतीचे वातावरण असून, दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे..-सुशांत शोभा सांगवेलातूर : किल्लारी व परिसरात झालेल्या महाप्रलयकारी भूकंपानंतर (Killari Earthquake Memorial Day) लातूरकरांनी (Latur Earthquake) गेल्या ३२ वर्षांत हादरवून सोडणाऱ्या भूकपांचा वारंवार अनुभव घेतला आहे. आजवर भूकंपाचे ८९ सौम्य धक्के लातूरकरांनी अनुभवले आहेत. त्यामुळे येथील नागरिक कायम भीतीच्या सावटाखाली आहेत. येथे वारंवार होणाऱ्या भूकपांच्या घटनांचा अभ्यास करून लातूर जिल्ह्यात दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे..जगाचे लक्ष वेधून घेतलेल्या लातूरमधील किल्लारी (ता. औसा) येथे झालेल्या महाप्रलयकारी भूकंपाला यंदा ३२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ’ने लातूर जिल्ह्यात व परिसरात आजवर झालेल्या भूकंपांचा आढावा घेतला. लातूरमधील भूकंपमापन केंद्रांचे संचालक आर.ए. साळुंके म्हणाले, ३० सप्टेंबर १९९३ च्या घटनेनंतर लातूर जिल्ह्यात वारंवार भूकपांचे सौम्य धक्के बसल्याची नोंद आहे. १९९९ मध्ये सात धक्के, २००४ मध्ये सात धक्के, २००५ मध्ये दहा धक्के, २००६ मध्ये सहा धक्के, २०११ मध्ये सहा धक्के, २०२२ मध्ये ११ धक्के बसले आहेत. सर्वाधिक भूकंपाचे धक्के बसलेले हे वर्ष असून, त्याची तीव्रता ३.१ रिश्टर स्केलच्या आत आहे..१९९३ च्या घटनेनंतर २०१३ आणि १४ तसेच, २०१९ ते २०२१ या केवळ पाच वर्षांत भूकंप झाल्याची नोंद नाही. उर्वरित २७ वर्षांत भूकंपाचे ८९ सौम्य धक्के जाणवले आहेत. केवळ किल्लारीच नव्हे, तर जिल्ह्यात वेगवेगळ्या भागांत भूकंपाच्या घटना घडलेल्या आहेत, असे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले..SC Reservation : 'अनुसूचित जातीमध्ये वर्गीकरण करू नका, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडणार'; आनंदराज आंबेडकरांचा सरकारला थेट इशारा.पाच गावांत भूकंप; ३ गावांत गूढ आवाजआठवडाभरात भूकंपाच्या तीन घटना लातूर जिल्ह्यात घडल्या आहेत. मुरूड अकोला (ता. लातूर) येथे २३ सप्टेंबर रोजी रात्री ८.१३ ला २.३ रिश्टर स्केलचा सौम्य भूकंप, तर २४ सप्टेंबर रोजी रात्री ९.२३ ला हासोरी, बडूर, उस्तुरी (ता. निलंगा) या गावात भूकंपाचा २.४ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झाला. त्यानंतर लातूर तालुक्यातील बोरवटी गावात २६ सप्टेंबर रोजी सकाळी साडेसहाला २.२ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवला. याशिवाय, लातूर तालुक्यातील दगडवाडी (रामपूर मळा) येथे, सलगरा (ता. लातूर), राणी अंकुलगा (ता. शिरूर अनंतपाळ) येथे गूढ आवाजाच्या घटना घडल्या. या घटनांमुळे लातूरमध्ये किल्लारी भूकपांच्या आठवणी पुन्हा एकदा जाग्या झाल्या..किल्लारीच्या प्रलयकारी घटनेनंतर लातूर जिल्हा आणि परिसरात सातत्याने भूकपांचे सौम्य धक्के बसले आहेत. अनेकदा गूढ आवाजाच्या घटनाही घडल्या आहेत. या घटनांकडे वैज्ञानिकांनी व विज्ञानविषयक संस्थांनी दुर्लक्ष न करता गांभीर्यानेच पहायला हवे. येथे सातत्याने घडणाऱ्या घटना या कशाचा परिणाम आहेत, यावर अभ्यास व संशोधन केले पाहिजे. दुसऱ्या बाजूला सरकारने आपत्तीच्या काळात आवश्यक असलेले प्रशिक्षण द्यायला हवे. पण, हे होताना दिसत नाही.- अतुल देऊळगावकर, पर्यावरणाचे अभ्यासक.वर्ष व भूकंपाचे धक्के१९९९ : ०९, २००० : ०३, २००१ : ०१, २००२ : ०२, २००३ : ०५, २००४ : ०७, २००५ : १०, २००६ : ०६, २००७ : ०३, २००८ : ०२, २००९ : ०३, २०१० : ०३, २०११ : ०६, २०१२ : ०२, २०१५ : ०१, २०१६ : ०१, २०१७ : ०२, २०१८ : ०२, २०२२ : ११, २०२३ : ०४, २०२४ : ०३, २०२५ : ०३.FAQsप्रश्न 1: १९९३ च्या किल्लारी भूकंपात किती हानी झाली होती?उत्तर: या भूकंपात हजारो लोकांचा मृत्यू झाला व हजारो घरे उद्ध्वस्त झाली.प्रश्न 2: गेल्या ३२ वर्षांत किती सौम्य धक्क्यांची नोंद झाली?उत्तर: लातूर जिल्ह्यात एकूण ८९ सौम्य धक्क्यांची नोंद झाली आहे.प्रश्न 3: लातूरकरांना भविष्यातील भूकंपापासून कसे वाचवता येईल?उत्तर: मजबूत बांधकाम नियम, आपत्कालीन प्रशिक्षण व सरकारी उपाययोजना यामुळे धोका कमी होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.