SBI Bank Theft : धारूर तालुक्यातील एसबीआय बँकेत दिवसाढवळ्या चोरी; शेतकऱ्याचे पन्नास हजार रुपये लहान मुलाने लंपास केले

मराठवाडा

Farmer Falls Victim to Child Thief Gang in Dharur : धारूरच्या एसबीआय बँकेत अनुदानाची रक्कम काढायला आलेल्या अरणवाडी येथील शेतकऱ्याचे ₹ ५०,००० दिवसाढवळ्या एका लहान मुलाने चोरले, सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास सुरू.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

किल्लेधारूर : धारूर तालुक्यातील अरणवाडी येथील शेतकरी सुमंत फुटाणे हे अनुदानाची रक्कम उचलण्यासाठी धारूर येथील एसबीआय (हैदराबाद शाखा) बँकेत आले असता, दिवसाढवळ्या चोरीची धक्कादायक घटना घडली.

