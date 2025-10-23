मराठवाडा

Dharur Police : दिवाळीच्या गर्दीत हरवलेली पर्स पोलिसांच्या तत्परतेमुळे परत मिळाली; एकग्राम सोने व नगद केली परत

Lost Purse with Gold and Cash Returned at Dharur Bus Stand : दिवाळीच्या गर्दीत धारूर बसस्थानकावर हरवलेली रोख रक्कम, सोन्याचा बदाम आणि कागदपत्रे असलेली पर्स हेड कॉन्स्टेबल शेख जमीर यांच्या तत्परतेमुळे शोधून सुनीता हजारे या महिलेला परत मिळाल्याने पोलिसांच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक होत आहे.
Dharur Police Return Lost Purse with Cash and Gold to Woman Amidst Diwali Rush.

सकाळ वृत्तसेवा
किल्लेधारूर : धारूर बसस्थानक दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. (ता.२३) रोजी एका महिलेची पर्स हरवण्याची घटना घडली होती. या पर्समध्ये चार हजार रुपये, एक ग्रॅम सोन्याचा बदाम, आधारकार्ड आणि इतर महत्त्वाचे कागदपत्रे होती. पोलिसांच्या तत्परतेमुळे ही पर्स शोधून संबंधित महिलेला परत मिळाली.

