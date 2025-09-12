Kannad Crime : गौताळा अभयारण्यात आढळलेला मृतदेहच्या हत्येचा गुन्हा उघडकीस; संशयित मित्राला अटक

कन्नड - कन्नड ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सायगव्हान शिवारातील गट क्रमांक ७५ मध्ये गौताळा अभयारण्यातील सनसेट पाँईडजवळ घनदाट जंगलात शिर (मुंडके) नसलेला मृतदेह आढळून आला होता. याप्रकरणी कन्नड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला होता..पोलीस तपासात हा खून झाल्याचे निष्पन्न झाले असून ग्रामीण पोलिसांनी संशयित आरोपीस अटक केली आहे. श्रावण ज्ञानेश्वर धनगर ( ३५, रा. शिंधी, ता. चाळीसगाव) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे.२६ ऑगस्ट २०२५ रोजी निखिल हिरामण सूर्यवंशी (वय २८, रा. शिंधी,ता.चाळीसगाव) याचा मृतदेह अभयारण्यात सापडला होता. जबड्याला गंभीर जखमा होत्या तसेच मृतदेह शिरच्छेद केलेल्या अवस्थेत होता. घटनेची माहिती मिळताच कन्नड ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन तपास सुरू केला..त्यानंतर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले. मृत निखिल हा मजुरीचे काम करत असे. तपास पथकाने त्याच्या मित्रपरिवार, नातेवाईक आणि शेजाऱ्यांची चौकशी केली. त्याचा मित्रश्रावण ज्ञानेश्वर धनगर (रा. शिंधी, ता. चाळीसगाव) याच्यावर संशय आल्याने त्याच्यावर गुप्तपणे नजर ठेवण्यात आली. पोलिस निरीक्षक विजयसिंह राजपूत यांनी संशयिताची कसून चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली..आरोपीने सांगितले की, २६ ऑगस्ट रोजी निखिलने त्याला ‘छत्रपती संभाजीनगर येथे मैत्रिणीला भेटायला सोबत चल’ असे सांगितले. दोघे मोटारसायकलवरून सनसेट पॉईंट परिसरात गेले. तेथे आरोपीने निखिलला सांगितले 'तू चोरी करतोस, दारू पितोस, चुकीच्या मार्गावर आहेस. तुझ्यामुळे माझी बदनामी होते आहे. तू मेलास तर माझ्या अडचणी दूर होतील. आज तुझा शेवटचा दिवस आहे.'.यानंतर आरोपीने सोबत आणलेल्या कुऱ्हाडीने निखिलवर हल्ला केला. झटापटीदरम्यान आरोपीने निखिलच्या मानेवर कुऱ्हाडीचा वार करून त्याचा शिरच्छेद केला, अशी कबुली त्याने पोलिसांसमोर दिली.या प्रकरणी आरोपीस अटक करून कन्नड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.