मराठवाडा

Crime News: किनवटमध्ये लग्नाचे आमिष दाखवून २४ वर्षीय तरुणीला घेऊन गेल्याची तक्रार; युवकाविरुद्ध इस्लापूर पोलिसांत गुन्हा

लग्नाचे आमिष दाखवून २४ वर्षीय तरुणीचे अपहरण; कुटुंबीयांना घरात कोंडल्याची तक्रार, इस्लापूर पोलिसांत गुन्हा नोंद
Girl allegedly taken away on promise of marriage in Kinwat

Girl allegedly taken away on promise of marriage in Kinwat

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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ईस्लापूर : किनवट तालुक्यातील तल्हारी येथे २४ वर्षीय तरुणीला लग्नाचे आमिष दाखवून घरातून बाहेर बोलावून ऑटोमधून घेऊन गेल्याची तक्रार इस्लापूर पोलीस ठाण्यात दाखल झाली आहे. या प्रकरणी एका २७ वर्षीय युवकाविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १२७(२), ८७ तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ३(२)(व्हीए) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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