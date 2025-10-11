मराठवाडा

Kej News : कोरडेवाडी ग्रामस्थांचे तलावाच्या मंजूरीसाठी जलसमाधी आंदोलन; पोटात पाणी गेलेल्या तीन-चार आंदोलकांना रूग्णालयात हलविले

कोरडेवाडी साठवण तलाव निर्मितीसाठी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीसाठी तीन ऑक्टोबर पासून श्रीमती राजश्री उमरे-राठोड यांच्या उपोषणाचा नववा दिवस आहे.
रामदास साबळे
केज - कोरडेवाडी साठवण तलाव निर्मितीसाठी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीसाठी तीन ऑक्टोबर पासून श्रीमती राजश्री उमरे-राठोड यांच्या उपोषणाचा नववा दिवस आहे. आंदोलनाला आठ दिवस उलटले तरी त्यांच्या उपोषणाची प्रशासनाने दखल घेतली नसल्याच्या निषेधार्थ शनिवारी (ता. ११) धर्मवीर छत्रपती संभाजी राजे शौर्य प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते व ग्रामस्थांनी टोकेवाडी येथील तलावात उतरून जलसमाधी आंदोलन सुरू केले.

