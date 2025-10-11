Kej News : कोरडेवाडी ग्रामस्थांचे तलावाच्या मंजूरीसाठी जलसमाधी आंदोलन; पोटात पाणी गेलेल्या तीन-चार आंदोलकांना रूग्णालयात हलविले

केज - कोरडेवाडी साठवण तलाव निर्मितीसाठी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीसाठी तीन ऑक्टोबर पासून श्रीमती राजश्री उमरे-राठोड यांच्या उपोषणाचा नववा दिवस आहे. आंदोलनाला आठ दिवस उलटले तरी त्यांच्या उपोषणाची प्रशासनाने दखल घेतली नसल्याच्या निषेधार्थ शनिवारी (ता. ११) धर्मवीर छत्रपती संभाजी राजे शौर्य प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते व ग्रामस्थांनी टोकेवाडी येथील तलावात उतरून जलसमाधी आंदोलन सुरू केले..संतप्त आंदोलक बराचवेळ पाण्यात ठाण मांडून होते. जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांशी संपर्क साधून सोमवार पर्यंत वरिष्ठांकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे आश्वासन दिले. अखेर प्रशासनाला आंदोलकांची समजून काढण्यात आल्याने अडीच तासानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..तालुक्यातील कोरडेवाडी येथील ग्रामस्थांची अनेक वर्षांपासूनची साठवण तलावाची मागणी आहे. या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी लोकशाही मार्गाने अनेक आंदोलने करून त्यांच्या या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. तरीही ही मागणी मान्य न झाल्याने तीन ऑक्टोबर रोजी पासून धर्मवीर छत्रपती संभाजी राजे शौर्य प्रतिष्ठानच्या राजश्री उमरे-राठोड यांनी उपोषणाला बसल्या आहेत..आठ दिवस उलटूनही कोरडेवाडी साठवण तलावाच्या निर्मितीसाठी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे, यासह अतिवष्टीने पिकांचे नकसान झालेल्या शेतकनऱ्यांना पन्नास हजार नुकसान भरपाई देण्यात यावी व ज्ञानाराधा मधील ठेवीदारांच्या ठेवी परत देण्यात याव्यात.या मागण्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने संतप्त धर्मवीर छत्रपती संभाजी राजे शौर्य प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांनी व कोरडेवाडी ग्रामस्थांनी शनिवारी सकाळी टोकेवाडी तलावातील पाण्यात उतरून जलसमाधी आंदोलन सुरू केले..यादरम्यान पोटात पाणी गेल्याने ती-चार आंदोलकांना पाणबूडे व अग्निशमन दलाच्या जवानांनी बाहेर काढून उपचारासाठी रूग्णालयात दाखल केले आहे. काही आंदोलक पाण्यात शिरून तर काही झाडावर चढल्याने पोलीस आणि महसूल प्रशासनाला त्यांची समजूत काढण्यासाठी चांगलीच कसरत करावी लागली. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत.तोपर्यंत पाण्याबाहेर निघणार नसण्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला होता दरम्यान. प्रशासनाच्या वतीने नायब तहसीलदार अशोक भंडारे व पोलिस निरीक्षक स्वप्नील उनवणे यांनी तलावातील पाण्यात उतरून आंदोलकांशी चर्चा केली..त्यानंतर जलसंपदा विभागाचे अधिकारी ढाकणे यांनी आंदोलकांशी संपर्क साधून सोमवार पर्यत तलावाच्या संबंधित प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांची सही होताच पुढील कारवाईसाठी शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडे पाठविण्याचे दिले. यामुळे आंदोलकांची समजून काढण्यात प्रशासनाला यश आल्याने अडीच तासानंतर जलसमाधी आंदोलन मागे घेण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.