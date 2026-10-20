Krishna Maharaj Shastri: भगवानगडाच्या चतुर्थ महंतपदी कृष्णा महाराज शास्त्री विराजमान; अमृत महोत्सवी वर्षात नवा अध्याय

शिरूरकासार : श्रीक्षेत्र भगवानगड संस्थानच्या अमृत महोत्सवी वर्षात विजयादशमीच्या शुभमुहूर्तावर कृष्णा महाराज शास्त्री यांना भगवानगडाचे चतुर्थ महंत म्हणून गादीवर विराजमान करण्यात आले. मंगळवारी (ता. २०) सकाळी मठाधिपती न्यायाचार्य डॉ. नामदेव महाराज शास्त्री यांच्या हस्ते ब्रह्मवृंदाच्या मंत्रघोषात हा धार्मिक सोहळा पार पडला. यामुळे भगवानगडाच्या आध्यात्मिक परंपरेतील नव्या पर्वाला सुरुवात झाली..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.राष्ट्रसंत भगवानबाबा यांनी स्थापन केलेल्या भगवानगडाला यंदा ७५ वर्षे पूर्ण होत असून, हे वर्ष संस्थानचे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. याच मंगलमय पर्वात विजयादशमीच्या मुहूर्तावर कृष्णा महाराज शास्त्री यांची चतुर्थ महंतपदी नियुक्ती झाल्याने या सोहळ्याला विशेष धार्मिक महत्त्व प्राप्त झाले..सकाळी राष्ट्रसंत भगवानबाबांच्या समाधीचा अभिषेक नारायण महाराज शास्त्री यांच्या हस्ते करण्यात आला. ब्रह्मवृंदातील वेदशास्त्रसंपन्न महेश महाराज शास्त्री यांच्या मंत्रघोषात धार्मिक विधी पार पडले. त्यानंतर भगवानगडाचे मठाधिपती न्यायाचार्य डॉ. नामदेव महाराज शास्त्री यांनी उपस्थित भाविक-भक्तांसमोर कृष्णा महाराज शास्त्री यांची भगवानगडाचे चतुर्थ महंत म्हणून नियुक्ती झाल्याची घोषणा केली. त्यानंतर त्यांना गादीवर विराजमान करून उपस्थितांच्या साक्षीने स्वागत करण्यात आले..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी... भगवानगडाची आध्यात्मिक परंपरा, संत विचारांचा वारसा आणि समाजप्रबोधनाची भूमिका पुढे नेण्याच्या दृष्टीने या नियुक्तीकडे पाहिले जात आहे. राष्ट्रसंत भगवानबाबांनी समाजाला दिलेला भक्ती, समता आणि सेवाभावाचा संदेश नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी आता कृष्णा महाराज शास्त्री यांच्यावर असेल. अमृत महोत्सवी वर्ष आणि विजयादशमीचा शुभयोग साधत पार पडलेल्या या सोहळ्यामुळे भगवानगडाच्या धार्मिक आणि सामाजिक परंपरेला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.