Bhagwangad News : भगवानगडाच्या चतुर्थ महंतपदी कृष्णा महाराज शास्त्री विराजमान होणार; दुष्काळामुळे सोहळा साधेपणाने

शिरूरकासार, जि. बीड - श्री क्षेत्र भगवानगडाच्या स्थापनेच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर मंगळवार (ता. २०) रोजी कृष्णा महाराज शास्त्री भगवानगडाचे चतुर्थ महंत म्हणून गादीवर विराजमान होणार आहेत. विद्यमान मठाधिपती न्यायाचार्य डॉ. नामदेव महाराज शास्त्री यांच्या हस्ते धार्मिक विधींनुसार गादी हस्तांतरण होणार आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हा सोहळा भव्य स्वरूपात न करता साधेपणाने साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..संत भगवानबाबांनी १९५१ मध्ये दसऱ्याच्या दिवशी भगवानगडाची स्थापना केली. यंदा गडाच्या स्थापनेला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याने अमृतमहोत्सवी वर्षाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. याच वर्षात गडाला नवे महंत लाभणार असल्याने दसऱ्याच्या या सोहळ्याकडे भाविकांचे लक्ष लागले आहे. डॉ. नामदेव महाराज शास्त्री यांनी सुमारे दोन वर्षांपूर्वी कृष्णा महाराज शास्त्री यांची उत्तराधिकारी म्हणून घोषणा केली होती..मूळचे तेलंगणा राज्यातील असलेले कृष्णा महाराज शास्त्री १७ वर्षांपूर्वी भगवानगडावर आले. गडावरील ज्ञानेश्वरी विद्यापीठात त्यांनी बारा वर्षे अध्ययन केले. डॉ. नामदेव महाराज शास्त्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्ञानेश्वरीसह विविध धार्मिक ग्रंथांचा सखोल अभ्यास केला. त्यानंतर एकनाथवाडी येथील निरंजन संस्थानचे महंत म्हणून त्यांनी जवळपास तीन वर्षे धार्मिक कार्याची जबाबदारी सांभाळली. आता भगवानगडाच्या परंपरेचे जतन आणि धार्मिक कार्याची धुरा त्यांच्याकडे सोपविण्यात येणार आहे..कृष्णा महाराज शास्त्री यांच्याकडे गडाची जबाबदारी सोपवल्यानंतर डॉ. नामदेव महाराज शास्त्री सामाजिक जीवनातून पूर्णपणे निवृत्त होणार आहेत. उर्वरित आयुष्य ज्ञानेश्वरीचा संपूर्ण भावानुवाद लिहिण्यासाठी समर्पित करण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. विशेष म्हणजे, आपल्या उत्तराधिकाऱ्याला गादीवर विराजमान करण्याचा धार्मिक विधी ते स्वतः करणार आहेत. त्यामुळे हा सोहळा भगवानगडाच्या आध्यात्मिक परंपरेतील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे..दसरा, गडाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष आणि नव्या महंतांची नियुक्ती अशा त्रिवेणी संगमामुळे भगवानगडावर भाविकांची गर्दी होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, दुष्काळामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक अडचणीत असताना खर्चिक आयोजन टाळून धार्मिक विधींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. श्रद्धा, परंपरा आणि सामाजिक परिस्थितीचे भान जपत होणारा हा गादी हस्तांतरण सोहळा भगवानगडाच्या पुढील वाटचालीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.