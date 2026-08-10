जरांगेंचा दावा तथ्यहीन, कुणबी प्रमाणपत्र रद्दबाबत प्रशासनाचं स्पष्टीकरण; बावनकुळेंकडे सोपवला अहवाल

Kunbi Caste Certificate: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. बावनकुळेंच्या आदेशानं कुणबी प्रमाणपत्र जप्त केल्याचं जरांगे पाटील म्हणाले होते. आता याबाबत प्रशासनानं स्पष्टीकरण देत महसूल मंत्री बावनकुळेंच्या सूचनेवरून एकही कुणबी प्रमाणपत्र रद्द केलं नसल्याचं बीड जिल्हा प्रशासनाने म्हटलंय. जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आरोपात कोणतेही तथ्य नाही असंही प्रशासनाने स्पष्ट केलं. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबतचा अहवाल महसूल मंत्र्यांच्या कार्यालयाकडे सोपवला आहे..बीडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी कुणबी प्रमाणपत्र रद्दबाबतचा अहवाल महसूल मंत्र्यांच्या कार्यालयाकडे सादर केला. त्या अहवालानुसार महसूल मंत्र्यांनी कोणतेही कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले नव्हते. एका तक्रार अर्जावर केवळ चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते असंही सांगण्यात आलंय..Raigad Viral Video: Gen Alpha लय डेंजर! रायगडच्या शाळकरी मुलींनी खड्डेमय रस्त्यांचं केलं रिपोर्टींग; सोशल मीडिया गाजवतोय Video.रेखा अंबुरे यांचा ‘नमुना-३३’ अपलोडमाजलगाव नगर परिषदेच्या २०२५च्या निवडणुकीत नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) या प्रवर्गातून रेखा अंकुशरा अंबुरे निवडून आल्या. रेखा अंबुरे यांनी कुणबी नोंद असलेला ‘नमुना-३३’ जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणाची जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी चौकशी केली. त्यानंतर अर्जदारांचे प्रतिज्ञापत्र आणि शपथपत्र नोंदवून घेतल्यानंतर आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. २४ जून २०२६ रोजी ‘नमुना-३३’ अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला..तक्रारीवर चौकशीचे निर्देशमाजलगाव नगर परिषदेच्या माजी नगराध्यक्षा सुमन माणिकराव मुंडे यांनी १ मे २०२६ रोजी महसूल मंत्र्यांकडे अर्ज केला होता. या अर्जावर बावनकुळे यांनी केवळ चौकशी करण्याचा शेरा देत तो बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवला होता. पण या प्रकरणावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी महसूल मंत्र्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या सूचना दिल्याचा आरोप केला होता. आता जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालात हा आरोप तथ्यहीन असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय..प्रशासनाने सांगितलं की, बीड जिल्ह्यात एकही कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलेले नाही आणि संबंधित ‘नमुना-३३’देखील नियमानुसार संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.