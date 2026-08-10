मराठवाडा

जरांगेंचा दावा तथ्यहीन, कुणबी प्रमाणपत्र रद्दबाबत प्रशासनाचं स्पष्टीकरण; बावनकुळेंकडे सोपवला अहवाल

Manoj Jarange Patil: माजलगावच्या नगरसेविका रेखा अंबुरेंच्या कुणबी जात प्रमाणपत्राबाबत मनोज जरांगे यांनी केलेले आरोप तथ्यहीन असल्याचं बीड निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालातून स्पष्ट झालं आहे.
Kunbi Certificate Row

Kunbi Certificate Row: Beed Administration Rejects Jarange’s Claim

Esakal

सूरज यादव
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Kunbi Caste Certificate: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. बावनकुळेंच्या आदेशानं कुणबी प्रमाणपत्र जप्त केल्याचं जरांगे पाटील म्हणाले होते. आता याबाबत प्रशासनानं स्पष्टीकरण देत महसूल मंत्री बावनकुळेंच्या सूचनेवरून एकही कुणबी प्रमाणपत्र रद्द केलं नसल्याचं बीड जिल्हा प्रशासनाने म्हटलंय. जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आरोपात कोणतेही तथ्य नाही असंही प्रशासनाने स्पष्ट केलं. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबतचा अहवाल महसूल मंत्र्यांच्या कार्यालयाकडे सोपवला आहे.

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