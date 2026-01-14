मराठवाडा

Ladki Bahin Yojana : हजारो महिलांचा आर्थिक आधार धोक्यात! गोंधळात टाकणाऱ्या प्रश्नांमुळे अनुदान मिळणे बंद

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सध्या व्यवस्थेच्याच जाळ्यात अडकली.
Ladki Bahin Yojana Installments Delayed

Ladki Bahin Yojana Installments Delayed

Sakal

प्रशांत शेटे
Updated on

चाकूर - महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सध्या व्यवस्थेच्याच जाळ्यात अडकली आहे. केवायसीच्या नावाखाली विचारण्यात आलेले दिशाभूल करणारे प्रश्न अनेक लाडक्या बहिणींसाठी घातक ठरले असून, हजारो महिलांचे हप्ते अचानक बंद झाले आहेत.

Loading content, please wait...
chakur
Woman
Ladki Bahin Yojana

Related Stories

No stories found.