Beed News: डोंगर कोसळण्याची नागरिकांत भीती; कपिलधारवाडीत पडलेल्या भेगा पसरू लागल्या, जीवितास धोका

बीड : सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीचे परिणाम अजूनही दिसून येत असून बालाघाटाच्या कुशीत वसलेल्या कपिलधारवाडीमध्ये डोंगर खचण्याची भीती वाढू लागली आहे. दोन दिवसांपूर्वी रात्री घरांना पडलेले तडे, आता वाढत चालल्याने वस्तीवरील संकट अधिक गडद होत आहे. कपिलधारवाडीचे माळीण होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..प्रकर्षाने लक्षात येणाऱ्या तड्यांमुळे दोन दिवसांपूर्वी रात्री प्रशासनाने तातडीने कपिलधारवाडीतील नागरिकांचे स्थलांतर कपिलधार येथील मंदिरात केले. सध्या ९५ घरे आणि सुमारे ५०० लोकसंख्या असलेल्या वस्तीतील नागरिकांना रात्रीच्या वेळी तेथे मुक्काम करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, दिवसा ही मंडळी पुन्हा आपल्या घरांजवळ जाऊन कामधंदे करत असल्याने त्यांच्या जीवितास धोका कायम आहे. आता रस्ते आणि घरांच्या भिंतींना पडलेले तडे अधिकच वाढत असल्याचे स्पष्ट होत आहे..प्रशासनाकडून हालचाली सुरूया पार्श्वभूमीवर बीड तालुक्याचे तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी माहिती दिली की, कपिलधारवाडीत घरांच्या भिंतींना व रस्त्याला जागोजागी तडे पडले आहेत. परिस्थितीची पाहणी करण्यात आली आहे..तीर्थक्षेत्र कपिलधारकडे जाणारा रस्ता बंद करण्यात आला आहे. स्थलांतरित नागरिकांसाठी कपिलधार येथे राहण्याची व अन्नधान्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन गुरुवारी प्रत्यक्ष पाहणी करून निर्णय घेतील, असेही तहसीलदार शेळके यांनी स्पष्ट केले..रस्ता बंद, पुनर्वसनाची गरज अत्यावश्यकतीर्थक्षेत्र कपिलधारकडे जाणारा मुख्य रस्ताही भेगांमुळे बंद करण्यात आला. स्थानिक प्रशासनाने स्थलांतरित नागरिकांना कपिलधार येथे धान्य व आवश्यक सुविधा पुरवल्या आहेत. तथापि, केवळ तात्पुरत्या सोयी पुरेशा नसून, कपिलधारवाडीचे तत्काळ पुनर्वसन अत्यावश्यक आहे. पावसाचा जोर ओसरला तरी त्याचे दुष्परिणाम अजूनही दिसत आहेत. नागरिकांचा जीव वाचवण्यासाठी त्वरित निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे, अशी मागणी ग्रामस्थ करत आहेत..