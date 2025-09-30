मराठवाडा

Marathwada Floods: मराठवाड्यातील पुराने पोटच्या पोरांनाही गिळलं… २ वर्षांची चिमुकली आणि १० वर्षांचा मुलगा वाहून गेला

पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या मुलांची हृदयद्रावक कहाणी समोर आली आहे. मराठवाड्यातील पूराचा कहर सुरुच आहे.
Sandip Kapde
मराठवाड्यातील पूराचा हाहाकार अजूनही सुरूच आहे. हा पूर आता जिवघेणा ठरत आहे. कन्नड तालुक्यातील निपाणी आणि पिशोर येथे दोन मुले पुराच्या पाण्यात वाहून गेली आहेत. त्यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. आधी शेती गेली आता पोटचे पोरं देखील वाहून जात आहेत. हा अघोर पूर कधी थांबेल असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.

