Marathwada Floods: मराठवाड्यातील पुराने पोटच्या पोरांनाही गिळलं… २ वर्षांची चिमुकली आणि १० वर्षांचा मुलगा वाहून गेला

मराठवाड्यातील पूराचा हाहाकार अजूनही सुरूच आहे. हा पूर आता जिवघेणा ठरत आहे. कन्नड तालुक्यातील निपाणी आणि पिशोर येथे दोन मुले पुराच्या पाण्यात वाहून गेली आहेत. त्यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. आधी शेती गेली आता पोटचे पोरं देखील वाहून जात आहेत. हा अघोर पूर कधी थांबेल असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. .छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील निपाणी शेतवस्तीवर राहणाऱ्या शेतकरी प्रकाश कदम यांच्या दोन वर्षांच्या चिमुकली प्रांजल हिने अंगणात खेळत असताना शेजारील चिमनदडी नदीपात्रात वाहून गेल्याची घटना घडली. तर पिशोर येथील बाजारपट्टीलगतच्या अंजना नदीवरील रामेश्वर वस्ती रस्त्याला जोडणाऱ्या पुलावरून सोमवारी दहा वर्षीय बालक वाहून गेल्याची दुर्दैवी घटना घडली. यामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..निपाणीत काय घडलं?अंगणात खेळणाऱ्या चिमुकलीला घरच्यांनी पंधरा मिनिटांनी शोधलं. मात्र ती दिसून आली नाही. त्यामुळे ती नदीपात्रात वाहून गेल्याची माहिती कुटुंबीयांनी दिली. प्रकाश कदम हे निपाणी जवळील चिमनदडी नदीपात्राशेजारील शेतवस्तीवर राहतात. त्यांच्या घरापासून अवघ्या ३० मीटर अंतरावर नदी असल्याने मुलगी त्या दिशेने गेली आणि पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेली.उपविभागीय अधिकारी संतोष गोरड यांना माहिती मिळताच त्यांनी तात्काळ NDRF पथकाला बोलावून शोधमोहीम सुरू केली. मात्र नदीपात्रात झाडे व झुडपं असल्याने त्या चिमुकलीचा शोध अद्याप सुरू आहे..Vaijapur News : तोल गेल्याने 14 वर्षीय मुलगा पडला होनाई नदीत; अभ्यासासाठी गेला होता मित्राकडे.अंजना नदीत दहा वर्षीय मुलगा वाहून गेलाश्रावण निवृत्ती मोकासे (वय १०) असे या मुलाचे नाव आहे. शनिवारी रात्री मुसळधार पावसामुळे पिशोर येथील बाजारपट्टी व रामेश्वर वस्ती रस्त्याला जोडणाऱ्या पुलावरून पाणी वाहत होते. सोमवारी प्रशासनाने खबरदारी म्हणून शाळांना सुट्टी जाहीर केली होती. त्यामुळे श्रावण मोकासे दुपारी दोनच्या सुमारास नदीच्या पलीकडील शेतात जात होता..पुलाची उंची कमी असल्याने तो शेताच्या कडेला जात असताना पाय घसरून नदीत पडला.पुलावरून जाणाऱ्या नागरिकांच्या लक्षात ही घटना येताच त्यांनी तात्काळ पाण्यात उतरून शोध सुरू केला. पोलिसांना माहिती देण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जवळपास चाळीस-पन्नास तरुणांनी नदीपात्रात दूरपर्यंत शोधमोहीम राबवली, मात्र संध्याकाळपर्यंत श्रावणचा शोध लागला नव्हता..मोठी बातमी! पूरग्रस्तांना शासनाकडून फक्त गहू-तांदूळ अन् तूर डाळच; शासनाच्या किटमध्ये तेल, मीठ, तिखट, चहा-साखर नाहीच; ‘एनजीओ’कडून भागवाभागवी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.