मराठवाडा

Latur Airport: पंधरा वर्षांपासून बंद असलेले लातूर विमानतळ आता ‘एमएडीसी’च्या ताब्यात; नागरिकांना उड्डाणाची नवी आशा

Latur News: लातूर विमानतळ एमआयडीसीकडून एमएडीसीच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. त्यामुळे बंद असलेल्या विमानतळावर पुन्हा उड्डाणाची आशा निर्माण झाली आहे.
सुशांत सांगवे
Updated on

लातूर : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) ताब्यात असलेले लातूर विमानतळ आता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे (एमएडीसी) सोपविण्यात आले आहे. याबाबतची प्रक्रिया ‘एमएडीसी’च्या मुंबईतील टीमने येथे येऊन पूर्ण केली.

