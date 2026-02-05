Latur Airport : लातूरची धावपट्टी सुरक्षेविना वाऱ्यावर; संरक्षक भिंतीचे काम रखडलेल्या स्थितीत

लातूर - लातूर विमानतळावरील धावपट्टीभोवती संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम अजूनही अपूर्ण अवस्थेत आहे. स्थानिक नागरिक आणि प्रशासन यांच्यात तोडगा न निघाल्याने संरक्षक भिंतीचे काम रखडलेले असल्याने धावपट्टीला सध्या कुठले ‘संरक्षण’ नाही, असे चित्र लातूर विमानतळावर पाहायला मिळत आहे. इतकेच नव्हे तर विमानतळावर सुरक्षाविषयक अन्य यंत्रणांचाही अभाव आहे. त्यामुळे येथे प्रवेश करताना कुठलीही तपासणी होताना दिसत नाही. .लातूर विमानतळावर समुद्रसपाटीपासून साधारण: ६४९ ते ६९४ मीटर उंचीचा टेबल टॉप रन-वे आहे. १,७०० ते २,००० मीटर लांबीची ही धावपट्टी असून, या धावपट्टीवर अन्य मार्गाने कोणतीही व्यक्ती आत येऊ नये, आजूबाजूला असलेल्या शेतातील पशुधन किंवा इतर प्राणी शिरू नयेत म्हणून धावपट्टीभोवती दगडाची संरक्षक भिंत बांधली जाते..ही संरक्षक भिंत आठ फूट उंचीची असते. त्यावर तारांचे कुंपण लावले जाते. या अटींचे पालन करून जवळपास साडेचार किलोमीटर लांबीची संरक्षण भिंत विमानतळाभोवती ‘एमआयडीसी’ने उभारली आहे. पण, उर्वरित संरक्षण भिंतीचे काम रखडलेल्या स्थितीत आहे. त्यामुळे विमातळाच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे..धावपट्टीजवळ नेत्यांभोवती गराडाविमानतळावर प्रवाशांच्या बॅगा आणि सामानाची तपासणी करण्यासाठी ‘एक्स-रे बॅगेज स्कॅनर’ मशीनचा वापर केला जातो. या मशीनसह सुरक्षाविषयक विविध यंत्रणा लातूर विमानतळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. पण, यातील अनेक यंत्रणा बंद स्थितीत आहेत. काही कालबाह्य झाल्या आहेत. लातूर विमानतळावर राज्यातील आणि दिल्लीतील महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांची विमाने उतरतात..त्यामुळे सुरक्षाविषयक उपकरणे विमानतळावर असणे आवश्यक बनले आहे. विमानतळावरील टर्मिनन्स इमारतीच्या पुढे धावपट्टीच्या दिशेने जाण्यास अन्य नागरिकांसाठी प्रवेश बंदी असते. पण येथील विमानतळावर नेते विमानातून उतरल्यानंतर त्यांच्याभोवती स्थानिक नेते आणि कार्यकर्ते गराडा घालतात. त्यामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचे दिसून येत आहे..९ हेक्टर जागा ताब्यात; पण रस्त्याचा अभावलातूर विमानतळ उभारताना ४८ हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे, असे सांगण्यात आले होते. पण, त्यापैकी टप्प्याटप्प्याने ३९ हेक्टर जागा प्रशासनाला ताब्यात घेता आली. स्थानिकांनी विरोध दर्शविल्यामुळे उर्वरित ९ हेक्टर जागा ताब्यात घेण्याचा प्रश्न अनेक वर्षे रखडला होता.सरकारने या प्रश्नाबाबत तातडीने तोडगा काढण्याच्या आणि विमानतळाभोवतीच्या उर्वरित जागेवर संरक्षण भिंत बांधण्याच्या सूचना दिल्यानंतर मागील सहा महिन्यांपूर्वी उर्वरित ९ हेक्टर जागा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याची कार्यवाही पूर्ण केली..मात्र, या जागेवर संरक्षण भिंत उभारली, तर या भागातील शेताकडे जाण्यासाठी रस्ता राहणार नाही, असा दावा काही स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे संरक्षण भिंतीचे काम रखडले आहे. नियमानुसार विमानतळाच्या जागेवर शेतरस्ता बांधता येणार नसल्याने रस्त्यासाठी आता काय तोडगा काढला जाणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.