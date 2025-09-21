Bank Robbery: स्कॉर्पिओ’च्या काचा फोडून २९ लाखांची बॅग पळविली; लातूर शहरात भरवस्तीतील बँकेसमोरील प्रकार, दुचाकीस्वार झाले पसार

लातूर : येथील औसा रस्त्यावरील भरवस्तीतील आयसीआयसीआय बँकेसमोर एका स्कॉर्पिओच्या काचा फोडून आतमध्ये असलेली लेबर कंत्राटदाराची २९ लाख ७० हजार रुपयांनी भरलेली बॅग दुचाकीस्वारांनी पळविल्याची घटना शनिवारी (ता. २०) दुपारी घडली. पैशांची बॅग घेऊन हे दुचाकीस्वार फरार झाले असून, सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे..साइटवरील लेबरचे पेमेंट करण्यासाठी कंत्राटदार मार्शल माने यांनी शनिवारी (ता. २०) दुपारी येथील गूळ मार्केट परिसरात असलेल्या एका बँकेतून काही पैसे काढले. त्यानंतर त्यांनी चाकूरला जाऊन मित्राकडून काही रक्कम आणली. दुपारी ते स्कॉर्पिओमध्ये (एमएच १२ एलव्ही ००५५) बसून औसा रस्त्यावरील आयसीआयसीआय बँकेत दहा लाख रुपये काढण्यासाठी गेले. त्यावेळी त्यांनी २९ लाख ७० हजार रुपये अलसेली बॅग स्कॉर्पिओमध्येच ठेवली होती. .माने बँकेत गेल्याचे लक्षात येताच त्यांच्या स्कॉर्पिओजवळ दोन दुचाकीस्वार आले. एक दुचाकीस्वाराने गाडीच्या काचा फोडून आतमधील पैशांची बॅग घेतली, तर दुसरा दुचाकीवरच बसला होता. बॅग घेऊन दोघेही तेथून फरार झाले..बँकेतून बाहेर आल्यानंतर स्कॉर्पिओच्या काचा फोडून पैशांची बॅग कोणीतरी लंपास केल्याचे माने यांच्या लक्षात आले. घटनेची माहिती तातडीने पोलिसांना देण्यात आली. त्यानंतर अपर पोलिस अधीक्षक मंगेश चव्हाण, उपअधीक्षक समरसिंह सावळे, पोलिस निरीक्षक दिलीप सागर, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक सुधाकर बावकर यांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली..दुचाकीवर आलेल्या दोघांनी हा प्रकार केल्याचे समजताच पोलिसांनी परिसरात असललेल्या सर्व सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी मोहीम हाती घेतली. एका ठिकाणच्या सीसीटीव्हीमध्ये हा प्रकार कैद झाला असून, त्या दृष्टीने पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..Satara Crime: 'कुरिअर बॉयकडील लूटप्रकरणी दोघांना अटक'; महिन्यानंतर गुन्हा उघडकीस, सोन्याच्या ९२ तोळे दागिन्यांसह ७६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त .येथील औसा रस्त्यावरील आयसीआयसीआय बँकेसमोर हा प्रकार घडला. स्कॉर्पिओच्या काचा फोडून पैशांची बॅग पळवण्यात आली. यात दोन दुचाकीस्वार आहेत. पाठलाग करून हा प्रकार केला असावा, असा प्राथमिक अंदाज आहे. या दुचाकीस्वारांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके तैनात करण्यात आली असून, सीसीटीव्ही फुटेजही तपासण्यात येत आहेत.- मंगेश चव्हाण, अपर पोलिस अधीक्षक, लातूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.