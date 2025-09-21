मराठवाडा

Bank Robbery: स्कॉर्पिओ’च्या काचा फोडून २९ लाखांची बॅग पळविली; लातूर शहरात भरवस्तीतील बँकेसमोरील प्रकार, दुचाकीस्वार झाले पसार

Latur ICICI Bank robbery: लातूरच्या औसा रस्त्यावर आयसीआयसीआय बँकेसमोर स्कॉर्पिओच्या काचा फोडून लेबर कंत्राटदाराची २९ लाख ७० हजार रुपयांची बॅग दुचाकीस्वारांनी पळवली. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिस तपास करत आहेत आणि दोघांच्या ओळखीचा शोध घेत आहेत.
Bank Robbery

Bank Robbery

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लातूर : येथील औसा रस्त्यावरील भरवस्तीतील आयसीआयसीआय बँकेसमोर एका स्कॉर्पिओच्या काचा फोडून आतमध्ये असलेली लेबर कंत्राटदाराची २९ लाख ७० हजार रुपयांनी भरलेली बॅग दुचाकीस्वारांनी पळविल्याची घटना शनिवारी (ता. २०) दुपारी घडली. पैशांची बॅग घेऊन हे दुचाकीस्वार फरार झाले असून, सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

Loading content, please wait...
Bank
Latur
police
crime
robbery
Police Inquiry
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com