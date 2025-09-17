मराठवाडा

धक्कादायक! लातूरात परीक्षेची फी भरण्यासाठी पैसे न दिल्याने मुलाकडून वडिलांचा खून; काठीने केली जबर मारहाण

Shocking in Chakur over exam fee dispute : चाकूर तालुक्यात वडिलांचा मुलाकडून खून; परीक्षेच्या पैशावरून वाद
Latur Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
चाकूर (जि. लातूर) : परीक्षेचे शुल्क भरण्यासाठी पैसे का दिले नाहीत म्हणून मुलाने वडिलांना काठीने मारहाण (Latur Crime News) केली. त्यात त्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना हिंपळनेर (ता. चाकूर) येथे घडली.

