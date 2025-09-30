'लाडक्या बहिणीं'चे वारस लाभापासून वंचित; पुनर्वसनासाठी संपादित जमिनीच्या सातबाऱ्यावर अजूनही महाराष्ट्र शासन असाच उल्लेख

-अविनाश काळेउमरगा : धाराशिव व लातूर जिल्ह्यांत ३० सप्टेंबर १९९३ रोजी झालेल्या महाप्रलयकारी भूकंपाला (Latur Earthquake) ३२ वर्षे पूर्ण झाली. पण, दरम्यानच्या काळात पुनर्वसित गावांतील प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबितच आहेत. भूकंपग्रस्त लाभार्थींना नोकरीत तीन टक्के आरक्षण मिळण्याचा लढा शासन दरबारी अजूनही सुरू आहे. भूकंपाचा जबर फटका धाराशिव व लातूर या दोन्ही जिल्ह्यांतील उमरगा, लोहारा, औसा व निलंगा तालुक्यांतील ५२ गावांना बसला. .जवळपास दहा हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता. असंख्य जखमी व्यक्तींच्या, अपंगत्व आलेल्या व्यक्तींच्या वेदना कायम आहेत. गावचे पुनर्वसन झाले खरे; पण व्यापक क्षेत्रामुळे घराचे घरपणं दुरावले. मातीच्या चुली, वत्तलाची जागा किचन कट्ट्यांनी घेतली. वाडा संस्कृती गेली. विस्तारित क्षेत्रामुळे रस्ते, नालींची समस्या कायमची दिसते आहे..मुलीच्या वारसांना मिळावा लाभभूकंपग्रस्त कुटुंबातील एका लाभार्थींना नोकरीत दोन टक्के आरक्षण आहे. आत्तापर्यंत उमरगा तालुक्यात ८७ लाभार्थींना विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांत नोकरी मिळाल्याची अधिकृत नोंद आहे. प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अनेकांचे प्रस्ताव तहसील कार्यालयात आलेले नसल्यामुळे यामुळे अनेक वाढीव लाभार्थी असू शकतात. दरम्यान, भूकंपात विस्थापित झालेल्या कुटुंबातील एकुलत्या एक मुलीच्या वारसांना भूकंपग्रस्तांच्या सवलतीचा लाभ मिळत नाही..Latur Earthquake : गेल्या 27 वर्षांत भूकंपाचे 89 धक्के; लातूरकर भीतीच्या सावटाखाली, विज्ञानविषयक संस्थांचे संशोधनाकडे दुर्लक्ष.कुटुंबात एकमेव मुलगी वारस असलेल्या, पण त्यांनी भूकंपग्रस्तांची सवलत घेतली नाही; परंतु लग्नानंतर ती सासरी गेली अशा मुलींच्या वारसांना भूकंपग्रस्तांसाठी नोकरीत असलेली सवलत दिली जात नाही, तसे वारस प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद केली जात नसल्याने असंख्य मुलींच्या वारसांना सवलतीची संधी मिळत नाही..धाराशिव, लातूर जिल्ह्यांतील भूकंपग्रस्त भागातील प्रलंबित प्रश्नांना न्याय मिळण्यासाठी वीस वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. नोकरीत दोन टक्के आरक्षण पुरेसे नाही. त्यात कोयना परिसरातील भूकंपग्रस्त वाटेकरी झाले आहेत, त्या बांधवांनाही न्याय मिळावा. पण, आरक्षणाची मर्यादा तीन टक्के असावी, याकरिता लढा सुरू आहे. मुलींच्या वारसांनाही आरक्षणाचा हक्क मिळण्यासह प्राथमिक सुविधांच्या प्रश्नांसाठी पाठपुरावा सुरू आहे.- अमर बिराजदार, अध्यक्ष, धाराशिव-लातूर भूकंपग्रस्त कृती समिती.१९९४ ते आजतागायत भूकंपग्रस्त आरक्षणाचा अनुशेष भरून काढावा. भूकंपग्रस्त तरुणांना रोजगारनिर्मितीसाठी औद्यागिक क्षेत्र विकसित करण्यात यावे, त्यात खास भूकंपग्रस्त उद्योजकांना पाच टक्के जागा आरक्षित कराव्यात, ५२ गावांचे अंतर्गत रस्ते, गटारी, सार्वजनिक वास्तू दुरुस्तीसाठी पाचशे कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यासाठी शासनाकडे मागणी केली आहे.- प्रा. सुरेश बिराजदार, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेसमाहेरच्या मंगरूळ गावात भूकंपात कुटुंबातील कर्ते व्यक्ती गेले. नशिबी संघर्ष आला, त्यावर मात करीत उभारी घेतली. लग्न झाले, मात्र भूकंपग्रस्तांच्या मुलांना नोकरीत मिळणारी सवलत अद्याप मिळत नाही. अनेकवेळा पाठपुरावा करून न्याय मिळत नाही.- संगीता गजेंद्र एकिले, येणेगुरवाडी (ता. उमरगा).'पुनर्वसित गावठाण' उल्लेख असावाअ व ब वर्गवारीतील गावांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केलेल्या बऱ्याच मूळ मालक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर अजूनही त्यांचीच नावे आहेत. जमीन व गावाच्या हद्दी निश्चित केलेल्या नसल्याने शेतकऱ्यांत वादविवाद होताहेत. बऱ्याच पुनर्वसित गाव क्षेत्रांची नोंद महाराष्ट्र शासन आहे; मात्र तेथे ‘पुनर्वसित गावठाण’ अशी नोंद करण्याची प्रक्रिया प्रशासकीय स्तरावरून होत नाही. याशिवाय बांधलेली घरे वाटप करून शिल्लक घरे नियमित केलेली नसल्याने शासनाचा महसूल बुडत आहे..आठवणींना उजाळाभूकंपात घरातील व्यक्ती दगावल्याचे आभाळ एवढं दुःख होत. वेगवेगळ्या प्रसंगांतून भूकंपग्रस्तांचे दुःख कमी करण्याचा प्रयत्न तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी केले. जवळपास सलग चौदा दिवस ते या भागात होते. त्यांनी केलेले नियोजन भूकंपग्रस्तांच्या भौतिक आणि मानसिक उभारीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरले. शिवाय भूकंपानंतरच्या ३२ वर्षांत झालेल्या अतिवृष्टी, अवर्षण स्थितीमुळे व्यथित झालेल्या शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी, आर्थिक मदतीसाठी ते भूकंपग्रस्त भागात अनेकवेळा आले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीनंतर शरद पवार यांच्या मदतीच्या आठवणींना भूकंपग्रस्त भागात उजाळा दिला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.