Latur Digital Census : चाकूर तालुक्यात डिजिटल घरगणनेला सुरुवात; अचूक माहिती देऊन सहकार्याचे तहसीलदार जाधव यांचे आवाहन

चाकूर : भारताच्या आगामी २०२७ च्या महाजनगणनेचा पहिला टप्पा असलेला 'घर यादी व घरगणना' कार्यक्रम १६ मे ते १४ जून २०२६ या महिनाभराच्या कालावधीत राबविली जाणार असून, नागरिकांनी प्रगणकांना अचूक माहिती देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन तहसीलदार नरसिंग जाधव यांनी केले आहे..जनगणनेसाठी तालूक्यात २६२ ब्लाॅक तयार करण्यात आले आहेत, यासाठी २५२ प्रगणक जनगणनेचे काम करणार असून सहा प्रगणकामागे एक पर्यवेक्षक असे ४२ पर्यवेक्षक नियुक्त करण्यात आले आहेत. एक प्रगणकाला १८० ते दोनशे घराची गणना करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. शनिवारी (ता.१६) पासून प्रगणकांनी प्रत्यक्ष गृहभेटी देऊन नागरिकांची माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली आहे. .या मोहिमेच्या माध्यमातून प्रत्येक घराची पाहणी आणि प्रत्येक व्यक्तीची नोंदणी केली जात आहे. नागरिकांकडून मिळणारी माहिती पूर्णपणे सुरक्षित व गोपनीय ठेवली जाईल, अशी ग्वाही प्रशासनातर्फे देण्यात आली आहे. 'अचूक जनगणना – सक्षम भारताची पायाभरणी' हे ब्रीद घेऊन ही मोहीम राबवली जात आहे. या राष्ट्रीय मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी जिल्हाधिकारी भारत बास्टेवाड, उपविभागीय अधिकारी अहमदपूर डॉ .मंजुषा लटपटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार नरसिंग जाधव, नायब तहसीलदार शैलेश निकम, महसूल सहायक नरसिंग अलुरे हे काम पाहत आहेत. तालुक्यातील सर्व ग्रामस्थांनी प्रगणकांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद देऊन देशाच्या व तालुक्याच्या विकासात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.