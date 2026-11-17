लातूर: लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या१९ संचालक मंडळांसाठी झालेल्या निवडणुकीतही १५ जागा जिंकत माजी मंत्री दिलीपराव देशमुख व सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या सहकार पॅनलने वर्चस्व कायम ठेवले आहे. आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर व रमेश कराड यांच्या पॅनलला चार जागांवर समाधान मानावे लागले. जिल्हा बँकेत सत्ता असणारे देशमुख व सहकारमंत्री पाटील यांनी निवडणुकीत सहकार पॅनल तर आमदार निलंगेकर, संजय बनसोडे, कराड यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज परिवर्तन पॅनल तयार केले होते. .निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात रेणापूर सोसायटी मतदारसंघातून सर्जेराव मोरे, अहमदपूर सोसायटीमधून सहकारमंत्री पाटील यांचे चुलत बंधू अविनाश बाळासाहेब जाधव, अनुसूचित जाती मतदारसंघातून विवेक सिरसाट तर औसा सोसायटी मतदारसंघातून शोभा अभिमन्यू पवार असे चार उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. विशेष म्हणजे सहकार पॅनलच्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने शोभा पवार बिनविरोध आल्या होत्या.भाजपचे आमदार पवार यांना बँकेच्या निवडणुकीत देशमुखांनी सोबत घेतल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. दरम्यान, पंधरा जागांसाठी रविवारी (ता. १५) मतदान झाले होते. ९९९ पैकी ९९३ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. सोमवारी मतमोजणी झाली. त्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी केशव नेटके यांनी निकाल जाहीर केले. पंधरापैकी ११ जागांवर सहकार पॅनलचे उमेदवार विजयी झाले, तर परिवर्तन पॅनलचे चार उमेदवार विजयी झाले आहेत. विजयी उमेदवारांमध्ये प्रक्रिया सहकारी संस्था मतदारसंघातून सहकार पॅनलचे प्रमुख बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष माजी आमदार धीरज देशमुख हे १७ पैकी १५ मते घेत विजयी झाले.याच पॅनलचे लातूर सोसायटी मतदारसंघातून हेमंत जाधव, उदगीरमधून प्रीती भोसले, जळकोटमधून आशिष राजूरकर, चाकूरातून संतोष पाटील (भोसले), मजूर सहकारी संस्था मतदारसंघातून जगन्नाथ पाटील, मत्स्य सहकारी संस्था मतदारसंघातून जयेश माने, इतर मागासवर्गीय सदस्य मतदारसंघातून चंद्रशेखर दंडिमे, महिला प्रतिनिधी मतदारसंघातून शीतल पाटील व गीतांजली लांडगे, तर विमुक्त जाती भटक्या जमाती मतदारसंघातून शेषेराव हाके विजयी झाले आहेत..आमदार कराडांचे पुत्रही बँकेवरसहकारी पतसंस्था मतदारसंघातून आमदार रमेश कराड यांचे पुत्र ऋषीकेश कराड हे विजयी झाले आहेत. यानिमित्त त्यांचा जिल्हा बँकेच्या राजकारणात प्रवेश झालेला आहे. या पॅनलचे देवणी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघातून भगवानराव पाटील, शिरूर अनंतपाळ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघातून अतुल गंभिरे यांचा विजय झाला आहे.पुतण्याकडून काकूंचा पराभवपरिवर्तन पॅनलचे प्रमुख अरविंद पाटील निलंगेकर यांनी ६४ मते घेत काकू संगीता अशोक पाटील निलंगेकर यांचा ३२ मतांनी पराभव करत बँकेच्या राजकारणात प्रवेश केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.