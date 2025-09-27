Latur Floods: लातूर जिल्ह्याला ऑरेंज अलर्टचा इशारा; मांजरा, निम्न तेरणा धरणातून पाण्याचा पुन्हा विसर्ग सुरू

लातूर : भारतीय हवामान खात्याने लातूर जिल्ह्यास शनिवारी ऑरेंज अलर्ट दिले असून जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस अपेक्षित आहे. जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरलेले असून अपेक्षित मुसळधार पाउसाचे अंदाज लक्षात घेता खबरदारीचे उपाय म्हणून मांजरा धरणातून आजपासूनच ६ हजार ३८८ क्युसेक आणि तेरणा धरणातून १ हजार ८६४ क्युसेक इतका विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. .मुसळधार पावसामुळे वाढत्या पाण्याच्या आवक लक्षात घेता शनिवारपासून (ता .२७) विसर्गात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मांजरा, तेरणा, रेणा, तावरजा व त्याच्या उपनद्याच्या काठी वसलेल्या गावांतील नागरिक, शेतकरी आणि नदीकाठच्या वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या सर्वांनी सतर्क राहून विशेष खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे..या काळात नदीपात्रात जाणे टाळावे, मालमत्तेची आणि जनावरांची काळजी घ्यावी, नागरिक, शेतकरी, शेतमजूर पाण्याच्या वेढ्यात (इनसर्कल) होणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी, नागरिकांनी पुलावरुन, नाल्यावरून पाणी वाहत असताना कोणीही स्वत: किंवा वाहनासह पूल, नाला ओलांडण्याचा प्रयत्न करू नये, पूर प्रवण क्षेत्रात कोणीही जाऊ नये, दुभती तसेच इतर जनावरे झाडाखाली, पाण्याच्या स्त्रोताजवळ, विद्युत खांबाजवळ बांधू नयेत, त्यांना सुरक्षित ठिकाणी बांधावे, आपल्या जनावरांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करून स्वत: सुरक्षित ठिकाणचा आसरा घ्यावा, जलसाठ्याजवळ, नदीजवळ जाऊ नये. आपल्या मुलांना जलसाठ्यावर, नदीवर पोहण्यासाठी पाठवू नये, शाळा, महाविद्यालयातील शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना याबाबत सूचित करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..पाऊस सुरू असताना विजेच्या तारा, जुन्या इमारती कोसळण्याची शक्यता असते, तरी त्यापासून दूर राहण्याची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन लातूर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत करण्यात आले आहे..Vidarbha Heavy Rain: विजांच्या कडकडाटासह पावसाचे थैमान; नागपूर, अमरावती, अकोला, भंडारा, वाशीमला पावसाचा तडाखा .रेणापूर प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्गलातूर ः रेणापूर प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रातील येणारा येवा लक्षात घेऊन पाणी पातळी नियंत्रित करण्याचे दृष्टीने शुक्रवारी (ता. २६) सकाळी प्रकल्पाचे चार दरवाजे उघडून रेणा नदीपात्रात विसर्ग करण्यात आला. हे दरवाजे दहा सेंटिमीटरने उघडण्यात आली असून एकूण एक हजार ११७ क्यूसेक्स इतका विसर्ग नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे. धरणामध्ये येणारी पाण्याची आवक पाहून विसर्ग वाढवणे व कमी करणे बाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे नदी काठावरील व पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावातील नागरीकांनी खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन पूर नियंत्रण कक्षाच्या वतीने करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.