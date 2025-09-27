मराठवाडा

Latur Floods: लातूर जिल्ह्याला ऑरेंज अलर्टचा इशारा; मांजरा, निम्न तेरणा धरणातून पाण्याचा पुन्हा विसर्ग सुरू

Latur News: भारतीय हवामान खात्याने लातूर जिल्ह्यास शनिवारी ऑरेंज अलर्ट दिले असून जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस अपेक्षित आहे. मांजरा, तेरणा, रेणा, तावरजा व त्याच्या उपनद्याच्या काठी वसलेल्या गावांतील राहणाऱ्या सर्वांनी सतर्क राहून विशेष खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
लातूर : भारतीय हवामान खात्याने लातूर जिल्ह्यास शनिवारी ऑरेंज अलर्ट दिले असून जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस अपेक्षित आहे. जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरलेले असून अपेक्षित मुसळधार पाउसाचे अंदाज लक्षात घेता खबरदारीचे उपाय म्हणून मांजरा धरणातून आजपासूनच ६ हजार ३८८ क्युसेक आणि तेरणा धरणातून १ हजार ८६४ क्युसेक इतका विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे.

