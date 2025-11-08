मराठवाडा

Latur News: लातुरात प्रिस्क्रिप्शनशिवाय गुंगीचे औषध विकले! मेडिकल दुकानावर पोलिसांची कारवाई; नशेसाठी होत होता वापर

Medical Shop Raid: लातूरमध्ये प्रिस्क्रिप्शनशिवाय गुंगीकारक औषधांची विक्री; वारद मेडिकलवर पोलिसांची छापा टाकून कारवाई. त्रामाडॉलसारखी धोकादायक औषधे विनाप्रिस्क्रिप्शन विकली जात असल्याचे उघड; शहरात मोहीम सुरू.
Latur News

Latur News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लातूर : जीवितास धोका करणारे गुंगीकारक औषधे प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकणाऱ्या येथील गांधी चौकातील वारद मेडिकल दुकानावर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. याप्रकरणी गांधी चौक पोलिस ठाण्यात गु्हा नोंद करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Latur
police
crime
Medical
raid
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com