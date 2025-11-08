Latur News: लातुरात प्रिस्क्रिप्शनशिवाय गुंगीचे औषध विकले! मेडिकल दुकानावर पोलिसांची कारवाई; नशेसाठी होत होता वापर

लातूर : जीवितास धोका करणारे गुंगीकारक औषधे प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकणाऱ्या येथील गांधी चौकातील वारद मेडिकल दुकानावर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. याप्रकरणी गांधी चौक पोलिस ठाण्यात गु्हा नोंद करण्यात आला आहे..येथील जुन्या रेल्वे स्टेशनच्या मोकळ्या पार्कींगमध्ये एक व्यक्ती कारमध्ये बसून काहीतरी नशा करीत असल्याची माहिती येथील पोलिस उपअधीक्षक समिरसिंह साळवे यांना मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी तेथे जाऊन छापा मारला..त्यात एक व्यक्ती नशा करीत असताना आढळून आला. त्याची पंचांसमक्ष झडती घेतली असता त्याचे ताब्यात नशेचे साहित्य टॅम्पेटाडॉल हे घटक असलेले शेड्युल एच वन विनाप्रिस्क्रिप्शन विकण्यास बंदी असलेली गुंगीकारक १० गोळ्यांची स्ट्रिप, इंजेक्शन सिरींज, एका कापडी पिशवीत गोळ्यांची स्ट्रिप, तीन लायटर, दोन काचेच्या चंबूच्या आकाराच्या नळ्या, गोळ्यांची रिकामी स्ट्रिप, एक इंजेक्शची न वापरलेली सुई मिळून आली..या व्यक्तीला गुंगीकारक औषधांच्या प्रिस्क्रिप्शनबाबत विचारणा केली असता त्याने प्रिस्क्रिप्शन नसल्याचे सांगितले. सदरचे गुंगीकारक औषध विना प्रिस्क्रिप्शनशिवाय गेली तीन महिन्यांपासून गांधी चौकातील वारद मेडिकल दुकानातून खरेदी करत असल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितले..Chh. Sambhajinagar Crime: नशेच्या बाजारात खोकला! परराज्यातून धुळ्यात अन् तेथून शहरात यायचे कफ सिरप; तब्बल १८ हजार ३६० बॉटल जप्त .त्यावरून पोलिस हवालदार महेश पारडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून वारद मेडिकलचे मालक अनिल वारद यांच्याविरुद्ध गांधी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच लातूर शहरात अवैधपणे गुंगीकारक औषधे प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विक्री करणाऱ्या मेडिकलवर कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या कारवाईकरिता पोलिस अंमलदार महेश पारडे, अरविंद वाघमोडे, गणेश मोरे, राहुल क्षीरसागर, रविसन जाधव यांनी पुढाकार घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.