Earthquake: भूकंपाचे धक्के किल्लारीत; माहिती दिल्लीहून!घटनेला ३३ वर्षे होऊनही स्थानिक संशोधनाचा अभाव

लातूर, :लातूर व धाराशिव जिल्ह्याला हादरवून सोडणाऱ्या ३० सप्टेंबर १९९३ च्या विनाशकारी भूकंपाला बुधवारी (ता. ३०) ३३ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या भूकंपाने दोन्ही जिल्ह्यांतील ५२ गावे जमीनदोस्त झाली होती. मोठ्या प्रमाणात जीवित, वित्तहानी झाली होती. या घटनेला तीन दशकांहून अधिक काळ उलटला असला तरी भूकंपाचे धक्के मात्र आजही अधूनमधून जाणवत आहेत. संशोधनाचा मात्र अभाव आहे. भूकंपाचा धक्का बसला तर स्थानिक पातळीवर काहीच माहिती मिळत नाही. येथील भूकंपमापक केंद्राला दिल्लीहून माहिती येण्याची प्रतीक्षा करावी लागते. .गेल्या ३३ वर्षांत लातूर व परिसरात १५० पेक्षा अधिक भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत. दरवर्षी सरासरी दोन ते तीन भूकंपाचे धक्के बसत असल्याचे दिसते. परिणामी, लातूरचा परिसर भूकंपाच्या दृष्टीने संवेदनशील असतानाही त्यामागील कारणांचा शास्त्रीय पद्धतीने सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे. मात्र, वारंवार धक्के बसूनही या भागातील भूकंपाच्या हालचाली, भूगर्भातील बदल, त्यामागील संभाव्य कारणांवर अपेक्षित संशोधन झालेले नाही. ते होण्याची गरज व्यक्त होत आहे..भूकंपमापक केंद्र कशासाठी?लातूर शहरात भूकंपमापक केंद्र आहे. त्यामुळे भूकंपाचा धक्का जाणवल्यानंतर त्याची तीव्रता, केंद्रबिंदू आणि इतर प्राथमिक माहिती तातडीने स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. मात्र, भूकंपाचा धक्का जाणवल्यानंतर स्थानिक भूकंपमापक केंद्रालाही दिल्लीहून माहिती येण्याची प्रतीक्षा करावी लागते. अधिकृत माहिती मिळण्यासाठी विलंब होत असल्याने स्थानिक यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते..सक्षम यंत्रणेची गरज१९९३ च्या भूकंपाने लातूरला मोठा धडा दिला. त्यानंतर भूकंपरोधक बांधकाम, जनजागृती आणि आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत काही उपाययोजना करण्यात आल्या. मात्र, भूकंपाच्या सातत्यपूर्ण हालचालींच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र, सक्षम संशोधन यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. शासनाने केवळ धक्क्यांची नोंद न ठेवता त्यांच्या कारणांचा शास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ संस्था, विद्यापीठे आणि संशोधन केंद्रांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे..भूकंपग्रस्तांचे गृहनिर्माणवर्ग अ (संपूर्ण पुनर्वसन)एकूण जमिनीचे संपादनलातूर ७९४.५० हेक्टरधाराशिव ६८२.४० हेक्टरबांधलेली घरे ः लातूर १४,४००, धाराशिव-१३,९३२वर्ग ब(भूकंपग्रस्तांच्या जागेवरच बांधकाम)लातूर १० गावांत ४३०३ घरेधाराशिव १२ गावांत ६४५८ घरेवर्ग क(शासकीय अनुदानातून घरांची दुरुस्ती, एक-दोन खोल्यांचे बांधकाम)लातूर ७४९ गावांत एक लाख तीन हजार ६७२ घरेधाराशिव ५८२ गावांत ६१ हजार ३३६ घरेइतर जिल्हे १२७४ गावांत २४ हजार ७९४ घरेजनावरांचा पुरवठालातूर १४३५, धाराशिव १९२५शेती अवजारे वाटप ः लातूर १९९२९, धाराशिव-१७०७३.दृष्टिक्षेपात किल्लारी भूकंप वार - गुरुवारतारीख ३० सप्टेंबर १९९३ वेळ पहाटे ३ वाजून ४० मिनिटेभूकंपाची तीव्रता ६.४ रिश्टर स्केल केंद्रबिंदू--किल्लारी (ता. औसा)४२ सेकंदांत ५२ गावांतील हजारो घरे जमीनदोस्तएकूण जमीनदोस्त जिल्हानिहाय गावे - लातूर २७, उस्मानाबाद २५मृतांची जिल्हानिहाय संख्या- लातूर ३,६६७, धाराशिव ४,२५०, एकूण ७,९१७अपंगत्व आलेल्या व्यक्ती - लातूर ४३६, धाराशिव ४१३अनाथ झालेली मुले - लातूर १२८, धाराशिव ९१दगावलेली जनावरे - लातूर ५,९७३, धाराशिव १६,०००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.