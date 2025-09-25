Latur Earthquake: किल्लारी भूकंपाच्या आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या? लातूरमध्ये भूकंपानंतर गूढ आवाज, सत्य काय?

लातूर जिल्ह्यातील मुरुड अकोला परिसरात मंगळवारी (ता. २३ सप्टेंबर २०२५) रात्री ८:१३ वाजता २.३ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा सौम्य भूकंप झाल्याची नोंद राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्राने केली. या भूकंपाचे केंद्रबिंदू लातूर शहराच्या पश्चिमेला मुरुड अकोला परिसरात होते, आणि त्याची खोली ५ किलोमीटर होती. दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे २४ सप्टेंबर रोजी रात्री ९:२५ च्या सुमारास पुन्हा भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवल्याची चर्चा स्थानिकांमध्ये आहे..या काळात अचानक जमिनीतून गूढ आवाज येऊ लागल्याने निलंगा तालुक्यातील हासोरी बुद्रुक, हासोरी खुर्द, हरीजवळगा, उस्तुरी आणि बडूर या गावांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. या परिसरातील नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली असून, १९९३ च्या किल्लारी भूकंपाची पुनरावृत्ती होईल का, अशी चिंता त्यांना सतावत आहे..भूकंप खरंच झाला का?राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, नवी दिल्ली यांनी २४ सप्टेंबर रोजीच्या कथित भूकंपाबाबत कोणतीही नोंद नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सिस्मोलॉजिकल डेटा तपासल्यानंतर त्यांनी याबाबत कोणताही भूकंप झाल्याचा पुरावा नसल्याचे सांगितले. प्रशासनाने नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि घाबरून न जाण्याचे आवाहन केले आहे..Latur Heavy Rains : अतिवृष्टीचा तब्बल 5 लाख शेतकऱ्यांना फटका; पावसामुळे 3 लाख 68 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित, निसर्गाचा डोळ्यासमोर कोप.१९९३ चा किल्लारी भूकंप: काय घडलं होतं?३० सप्टेंबर १९९३ रोजी पहाटे ३:५६ वाजता लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी परिसरात झालेला भूकंप महाराष्ट्रासाठी काळरात्र ठरला. या भूकंपात ५२ गावांमधील घरे उद्ध्वस्त झाली, १०,००० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला, तर ३०,००० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले. या प्रचंड आपत्तीसमोर शासकीय यंत्रणा तोकडी पडली होती.भूकंपानंतर एक-दोन दिवसांनी मृतदेहांचे अंत्यसंस्कार न केल्यास रोगराई पसरण्याचा धोका होता. त्यामुळे शक्य तितक्या मृतदेहांची ओळख पटवून त्यांचे योग्य पद्धतीने अंत्यसंस्कार करण्यात आले. भूकंपग्रस्तांचे तात्पुरते पुनर्वसन करण्यासाठी गावांमध्ये १२ x १८ फूट आकाराच्या पत्र्याच्या शेड्स उभारण्यात आल्या. या कठीण काळात सामान्य माणसाला आधार, धैर्य आणि प्रेरणा देण्याचे मोठे आव्हान होते, जे माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री शरद पवार यांनी यशस्वीपणे पेलले. (सोर्स - किल्लारी भूकंपाचा वास्तवदर्शी मागोवा).१९९३ नंतर महाराष्ट्रात अनेक नैसर्गिक आपत्ती घडल्या, परंतु आपत्ती व्यवस्थापनात आपण इतर राज्यांच्या तुलनेत अजूनही मागे आहोत. किल्लारी भूकंपाच्या आठवणी आजही लातूरकरांच्या मनात जिवंत आहेत, आणि अशा घटनांमुळे निर्माण होणारी भीती टाळण्यासाठी प्रशासनाला अधिक सजग राहण्याची गरज आहे..Latur Earthquake : लातूर जिल्ह्यातील मुरुड अकोला येथे, २.३ रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या भूकंपाची नोंद; घाबरून न जाता काळजी घेण्याचे आवाहन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.