मराठवाडा

Latur Earthquake: किल्लारी भूकंपाच्या आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या? लातूरमध्ये भूकंपानंतर गूढ आवाज, सत्य काय?

Latur Earthquake News 2025:लातूरमध्ये भूकंपानंतर गूढ आवाज आला. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण, मात्र प्रशासनाने घाबरून न जाण्याचे व अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
Latur Earthquake update

Latur Earthquake update

Esakal 

Sandip Kapde
Updated on

लातूर जिल्ह्यातील मुरुड अकोला परिसरात मंगळवारी (ता. २३ सप्टेंबर २०२५) रात्री ८:१३ वाजता २.३ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा सौम्य भूकंप झाल्याची नोंद राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्राने केली. या भूकंपाचे केंद्रबिंदू लातूर शहराच्या पश्चिमेला मुरुड अकोला परिसरात होते, आणि त्याची खोली ५ किलोमीटर होती. दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे २४ सप्टेंबर रोजी रात्री ९:२५ च्या सुमारास पुन्हा भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवल्याची चर्चा स्थानिकांमध्ये आहे.

Loading content, please wait...
Latur
Latur Live Updates
Killari earthquake 1993

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com