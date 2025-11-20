Latur Extortion Case

Latur Extortion Case

sakal

मराठवाडा

Latur Extortion Case: डॉक्टरकडे खंडणी मागणारे तिघे अटकेत; लातूर शहरामध्ये कारवाई, एकूण सात जणांविरुद्ध गुन्हा

Seven Suspects Booked, Three Arrested: एका डॉक्टरकडे पन्नास हजार रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी ‘एमआयडीसी’ पोलिसांनी सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तिघांना अटक केली. पोलिस निरीक्षक समाधान चावरे यांनी बुधवारी ही माहिती दिली.
Published on

लातूर : एका डॉक्टरकडे पन्नास हजार रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी ‘एमआयडीसी’ पोलिसांनी सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तिघांना अटक केली. पोलिस निरीक्षक समाधान चावरे यांनी बुधवारी (ता. १९) ही माहिती दिली.

Loading content, please wait...
Latur
crime
Arrest
Extorting
Marathi News Esakal
www.esakal.com