वीज पडून बैल दगावला, पत्नीला जुंपून शेती; काही तासांत सरकारकडून शेतकऱ्याला मदतीचा हात

वीज पडून बैलाचा मृत्यू झाल्यानंतर शेतीची कामे थांबू नयेत म्हणून पत्नीने स्वतःलाच जोखडाला जुंपल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या हृदयद्रावक घटनेची काही तासांतच राज्य सरकारने दखल घेत संबंधित शेतकरी कुटुंबाला आर्थिक मदत आणि नवीन बैल उपलब्ध करून दिला. सरकारच्या या तत्परतेचे सध्या सर्वत्र कौतुक होत आहे..लातूर जिल्ह्यातील देवणी तालुक्यातील बोंबळी खुर्द येथील काशिनाथ गायकवाड हे भूमिहीन शेतकरी आहेत. स्वतःची शेती नसल्याने ते आणि त्यांची पत्नी हौसाबाई बैलजोडीच्या मदतीने परिसरातील शेतकऱ्यांची मशागत, नांगरणी, पेरणी आणि वखरणीची कामे करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. मात्र, ५ जून रोजी झालेल्या वादळी पावसादरम्यान वीज पडून त्यांच्या एका बैलाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे सुरू असलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी आणि हातचे काम जाऊ नये म्हणून काशिनाथ गायकवाड यांनी पत्नी हौसाबाई यांनाच बैलाच्या जागी जोखडाला जुंपून शेतीची मशागत सुरू ठेवली होती..Farmer Crisis Maharashtra : "वीज अंगावर पडून बैलाचा मृत्यू अन् हतबल शेतकऱ्यानं पत्नीलाच जुंपलं अवताला! लातूरमधील 'त्या' व्हिडिओने महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली".या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचली. त्यांनी तातडीने मुख्यमंत्री सचिवालयाला आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिले. त्यानंतर लातूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल, पशुसंवर्धन आणि कृषी विभागाच्या यंत्रणा तात्काळ गायकवाड कुटुंबाच्या मदतीसाठी सक्रिय झाल्या..Beed: कांदा विकून खिशातूनच द्यावे लागले ३०१ रुपये; गाडीभाड्यासाठी पदरचे पैसे मोजताना बळिराजाच्या डोळ्यांत पाणी.अवघ्या काही तासांत काशिनाथ गायकवाड यांना नवीन बैल उपलब्ध करून देण्यात आला. तसेच वीज पडून दगावलेल्या बैलाच्या नुकसानभरपाईची रक्कमही देण्यात आली. प्रशासनाच्या तत्परतेमुळे आता या कष्टकरी दाम्पत्याला पुन्हा पत्नीला बैलाच्या जागी जुंपण्याची वेळ येणार नसून, त्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा एकदा समाधानाचे आणि दिलास्याचे भाव उमटले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.