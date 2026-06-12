Latur Farmer: अधिकारी फोटो काढून गेले अन्... मदतीचा बैलही निघाला आजारी; लातूरच्या शेतकऱ्याच्या दु:खाला अंतच नाही!

Latur Farmer Gets Sick Bull as Govt Aid: लातूर जिल्ह्यातील एका भूमिहीन शेतकरी कुटुंबावर प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभाराने पुन्हा एकदा संकट आणले आहे. वीज पडून बैल मृत्यूमुखी पडल्यानंतर पत्नीने स्वतः जोखडाला जुंपून शेतीची कामे केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने राज्य सरकारने तातडीने मदत जाहीर केली. आर्थिक सहाय्य आणि नवीन बैल देण्यात आला. मात्र, दिलेला बैल गंभीर आजारी असल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, हलाखीच्या परिस्थितीत असलेल्या कुटुंबावर उपचाराचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आहे..देवणी तालुक्यातील हृदयद्रावक घटनादेवणी तालुक्यातील बोंबळी खुर्द येथे राहणारे काशिनाथ गायकवाड आणि त्यांची पत्नी हौसाबाई हे भूमिहीन शेतकरी आहेत. स्वतःची जमीन नसल्याने ते बैलजोडीच्या साहाय्याने आसपासच्या शेतकऱ्यांच्या शेतात मशागत, नांगरणी, पेरणी आणि वखरणीची कामे करत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतात. मात्र, ५ जून रोजी आलेल्या वादळी पावसात वीज पडल्याने त्यांच्या एका बैलाचा मृत्यू झाला. यामुळे त्यांच्या रोजगारावर आणि चालू कामांवर मोठा परिणाम झाला.काम थांबू नये म्हणून काशिनाथ यांनी पत्नी हौसाबाई यांनाच बैलाच्या जागी जोखडाला जुंपले. हौसाबाईंनी खांद्यावर नांगर घेतले आणि शेतीची कामे सुरू ठेवली. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. त्याने अनेकांच्या मनाला हेलावले..Maharashtra Farmer Loan Waiver : कर्जमाफीसाठी तूर्तास १५ हजार कोटीच, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना धक्का, प्रोत्साहनपर अनुदानाचा निधी लांबणीवर?.सरकारने घेतली तातडीने दखलव्हिडीओच्या प्रसारानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नजरेस ही घटना आली. त्यांनी तात्काळ मुख्यमंत्री सचिवालयाला कार्यवाहीचे निर्देश दिले. लातूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल, पशुसंवर्धन आणि कृषी विभागाच्या यंत्रणा सक्रिय झाल्या. गायकवाड कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्यात आली. वीज पडून मृत्यू झालेल्या बैलाच्या नुकसानभरपाईची रक्कमही देण्यात आली. याशिवाय, पशुसंवर्धन विभागाने नवीन बैल उपलब्ध करून दिला..मदतीचा बैल आजारी; शेतकऱ्यावर उपचाराचा खर्चप्रशासनाने दिलेल्या या बैलाची पशुवैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. तपासणीत तो गंभीर आजारी असल्याचे स्पष्ट झाले. आता या बैलाच्या उपचारासाठी काशिनाथ गायकवाड यांना पुन्हा खर्च करावा लागत आहे. मदत मिळण्याऐवजी उलट अतिरिक्त आर्थिक ओझे पडल्याने शेतकरी कुटुंब निराश झाले आहे. हलाखीची परिस्थिती असताना बैलाच्या आजारपणामुळे त्यांचे रोजगारही अडचणीत आले आहे..व्हायरल व्हिडीओनंतर तातडीने मदत देण्यात आली, तरी त्याची गुणवत्ता तपासण्यात प्रशासनाला अपयश आले. परिणामी, गरीब शेतकऱ्याला पुन्हा संघर्ष करावा लागत आहे. स्थानिक प्रशासनाने या बैलाच्या उपचारासाठी तातडीने मदत करावी आणि भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठी काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..Jalgaon farmer: बापाची हृदयद्रावक धडपड! शेती वाचवण्यासाठी दोन मुलांना औताला जुंपून पाडल्या सरी, जळगाव जिल्ह्यात कुटुंबाची पोटासाठी धडपड...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.