मराठवाडा

Latur Farmer: अधिकारी फोटो काढून गेले अन्... मदतीचा बैलही निघाला आजारी; लातूरच्या शेतकऱ्याच्या दु:खाला अंतच नाही!

Replacement Bull Provided to Latur Farmer Reportedly Found Seriously Ill After Government Assistance : प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभारामुळे मदत ठरली उलटी; आजारी बैलामुळे गायकवाड कुटुंबाची हलाखी वाढली, स्थानिक यंत्रणेकडून तातडीच्या मदतीची आणि जबाबदारीची मागणी
Latur Farmer Gets Sick Bull as Govt Aid

Latur Farmer's Ordeal Continues as Government Aid Bull Found Seriously

esakal

Sandip Kapde
Updated on

Latur Farmer Gets Sick Bull as Govt Aid: लातूर जिल्ह्यातील एका भूमिहीन शेतकरी कुटुंबावर प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभाराने पुन्हा एकदा संकट आणले आहे. वीज पडून बैल मृत्यूमुखी पडल्यानंतर पत्नीने स्वतः जोखडाला जुंपून शेतीची कामे केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने राज्य सरकारने तातडीने मदत जाहीर केली. आर्थिक सहाय्य आणि नवीन बैल देण्यात आला. मात्र, दिलेला बैल गंभीर आजारी असल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, हलाखीच्या परिस्थितीत असलेल्या कुटुंबावर उपचाराचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आहे.

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