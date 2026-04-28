Latur News: खरिपाच्या तोंडावर खत विक्रेते रस्त्यावर...; शासनाने लक्ष देण्याची गरज; बंदला मिळाला मोठा प्रतिसाद

लातूर: गेल्या चार-पाच वर्षांपासून सातत्याने मागण्या करूनही शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने फर्टिलायझर्स, पेस्टसाईड्स व सिडस् विक्रेत्यांनी सोमवारपासून (ता. २७) बेमुदत बंद सुरू केला. जिल्ह्यात या बंदला मोठा प्रतिसाद मिळाला. खरिपाच्या तोंडावर खत विक्रेत्यांनी संप सुरू केल्याने शेतकऱ्यांची अडचण होणार आहे. त्यामुळे शासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. .खत कंपन्याकडून खतासोबत इतर अनावश्यक उत्पादने घेण्याची सक्ती (लिकिंग) त्वरित थांबवावी, शेजारील राज्यातून येणाऱ्या बेकायदेशीर एचटीबीटी कापूस बियाण्यावर कठोर कारवाई करावी, तसेच खतांचा पुरवठा थेट विक्रेत्यांच्या दुकानापर्यंत करावा, अशा मागण्या या विक्रेत्यांच्या आहेत..Latur News: 'अमृत' पाणी योजनेला घरघर; महापालिका भरेना हिस्सा, २५९ कोटींच्या योजनेला खो.बियाणे किंवा खते हे सीलबंद येतात. ते अप्रमाणित आढळल्यास सीलबंद पॅकिंग देणाऱ्या कंपन्यावर कारवाई करावी, विक्रेत्यांना त्रास न देता त्यांना साक्षीदार करावे, आदी मागण्याही या विक्रेत्यांच्या आहेत..गेल्या काही वर्षांपासून हे विक्रेते शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. पण त्याची दखल शासनाने घेतली नाही. त्यामुळे विक्रेत्यांनी राज्यभर सोमवारपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. लातूर जिल्ह्यातील सर्व विक्रेते सहभागी झाले आहेत. खरीप हंगाम तोंडावर आहे.त्यात खत, बियाणे विक्रेत्यांनी बेमुदत संप सुरू केला आहे. यात शेतकऱ्यांची अडचण होऊ नये, म्हणून शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे..जळकोटला कृषी दुकाने बंदविविध मागण्यांसाठी तालुक्यातील संपूर्ण कृषी सेवा केंद्र चालकांतर्फे सोमवारपासून बेमुदत बंद पुकारण्यात आला. या बंदला चांगला प्रतिसाद मिळाला. तालुका कृषी असोसिएशनच्या वतीने दुकाने बंद ठेवण्यात आली. त्यामुळे खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी कृषी साहित्य, खत, बियाणे खरेदीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांची गैरसोय झाली होती.."शासनाकडे विविध मागण्यांसाठी पाठपुरावा करूनही दखल न घेतल्याने हा संप सुरू करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील एक हजार खत विक्रेते, दीड हजार बियाणे विक्रेते व एक हजार ६०० कीटकनाशक विक्रेते सहभागी झाले आहेत. संपाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. खत लिकिंगचा प्रकार बंद झाला पाहिजे. शासनाने यावर कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. तसेच विक्रेत्यांना गुन्हेगार ठरवण्याचा प्रकारही बंद झाला पाहिजे."-प्रदीप सोनवणे,जिल्हाध्यक्ष, फर्टिलायझर्स, पेस्टसाईड्स व सीडस् विक्रेते संघटना, लातूर.