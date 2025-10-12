Latur Flood Relief: बहुभूधारकांना सोडले वाऱ्यावर; शासनाच्या आदेशात उल्लेख नाही; रोजगार हमीच्या निकषात बसतच नाहीत

लातूर : राज्य शासनाच्या वतीने आतापर्यंत सर्वाधिक ३१ हजार कोटींचे पॅकेज अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांसाठी जाहीर केल्याचे सातत्याने सांगितले जात असले तरी यात बहुभूधारक शेतकरी विशेषतः नदीकाठचा बहुभूधारक शेतकरी मात्र भरडला जात आहे..शासनाच्या कोणत्याही आदेशात बहुभूधारक शेतकऱ्यांबद्दल साधा उल्लेख नाही. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या निकषात हा शेतकरी बसत नसल्याने त्यांना या योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या मदतीपासून देखील वंचित राहावे लागणार आहे. अशा शेतकऱ्यांना उभारी देण्यासाठी शासनाला वेगळा विचार करावा लागणार आहे..सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे अनेक बहुभूधारक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. अशा शेतकऱ्यांना देखील मदतीची गरज आहे. सध्याच्या आदेश व निकषांत हे शेतकरी बसत नाहीत. त्यामुळे शासन निकष बदलून अशा शेतकऱ्यांना मदत करणार का, याकडे लक्ष लागले आहे..मोठा शेतकरी, मोठे नुकसानअतिवृष्टी व पुराचा फटका सर्वच शेतकऱ्यांना बसला आहे. यात अत्यल्प, अल्प व बहुभूधारक शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. यात मोठ्या शेतकऱ्यांचेही मोठे नुकसान झाले असून, बागायती शेतीही उद्ध्वस्त झाली आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या नियमानुसार शासनाच्या वतीने मदत केली जात आहे. ती मदत सर्वच प्रकारच्या शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत दिली जात आहे. पण राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ३१ हजार कोटींच्या पॅकेजपासून मात्र बहुभूधारक शेतकऱ्यांना वंचित राहावे लागणार आहे..बहुभूधारकांना निकषाचा फटकाअतिवृष्टी व पुरामुळे नदीकाठच्या गावांतील हजारो हेक्टर शेतजमीन वाहून, खरडून गेली. अशा शेतांतील विहिरींचे मोठे नुकसान झाले आहे. यात बहुभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजनेतून जमीन दुरुस्तीसाठी तीन लाखांपर्यंत शासन मदत करणार आहे. पण ही मदत केवळ अल्प व अत्यल्पभूधारक व ज्यांच्याकडे जॉब कार्ड आहे अशा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. बहुभूधारकांना या मदतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे..लातूर उपविभागात ऑगस्टमध्ये झालेल्या नुकसानीची भरपाईही वाटप केली जात आहे. तसेच सध्या सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत. यात सर्वच प्रकारचे पंचनामे करण्यात येत आहेत. बहुभूधारक शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे देखील पंचनामे करून ठेवण्यात येत आहेत. त्यांच्या स्वतंत्र याद्या तयार करण्यात येत आहेत. शासनाच्या आदेशानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.- रोहिणी नऱ्हे, उपविभागीय अधिकारी.Parbhani News : अतिवृष्टीग्रस्त परभणी जिल्ह्यासाठी १२८ कोटींची आर्थिक मदत मंजूर; शेतकऱ्यांना थेट खात्यात जमा होणार नुकसानभरपाई.माझी औराद शहाजनी येथे नदीकाठी वीस एकर शेती आहे. अतिवृष्टी व मांजरा व तेरणा नदीच्या पुरामुळे नदीने प्रवाह बदलला. माझी दहा एकरपेक्षा अधिक जमीन वाहून गेली आहे. शेती बागायती आहे. नुकसान भरून येण्यासारखे नाही. पण शासनाच्या वतीने आता जी मदत दिली जाणार आहे, ती केवळ अल्प व अत्यल्प भूधारकांसाठीची आहे. रोजगार हमी योजनेच्या निकषांत बहुभूधारक शेतकरी बसत नाहीत. शासनाकडून होणारा एकप्रकारे हा अन्याय आहे. शासनाने नदीकाठच्या गावांतील शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र पॅकेज देण्याची गरज आहे, तरच हा शेतकरी उभा राहील.- शिवपुत्र आग्रे, शेतकरी, औराद शहाजानी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.