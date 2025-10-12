मराठवाडा

Latur Flood Relief: बहुभूधारकांना सोडले वाऱ्यावर; शासनाच्या आदेशात उल्लेख नाही; रोजगार हमीच्या निकषात बसतच नाहीत

Latur Floods and Heavy Rain Damage: लातूरमध्ये अतिवृष्टी व पूरग्रस्त बहुभूधारक शेतकऱ्यांना मदत मिळणे विसरले जात असल्याचा प्रश्न; शासनाने निकष बदलून मदत देण्याची शक्यता तपासण्याची गरज.
Latur Flood Relief

Latur Flood Relief

sakal

हरी तुगावकर : सकाळ वृत्तसेवा
लातूर : राज्य शासनाच्या वतीने आतापर्यंत सर्वाधिक ३१ हजार कोटींचे पॅकेज अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांसाठी जाहीर केल्याचे सातत्याने सांगितले जात असले तरी यात बहुभूधारक शेतकरी विशेषतः नदीकाठचा बहुभूधारक शेतकरी मात्र भरडला जात आहे.

