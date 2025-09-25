Latur Flood Update: गावागावांतील पाणी हटेना! धरणातून विसर्ग सुरूच, शोध, बचाव कार्यासाठीही कर्मचाऱ्यांची धावाधाव

लातूर : जिल्ह्यात बुधवारी दिवसभर पावसाने विश्रांती घेतली असली, तरी मांजरा, निम्न तेरणा, तावरजा अशा धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरूच आहे. त्यामुळे पूर परिस्थिती कायम आहे. गावागावांत घुसलेले पाणी हटत नाही. .जनजीवन विस्कळित झालेले आहे. गावागावांचे रस्तेही वाहून गेल्याने ग्रामस्थांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. काही ठिकाणी नागरिक अडकल्याने बुधवारीदेखील मदत कार्य सुरूच होते. बचाव कार्यासाठी प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांची धावाधाव सुरू आहे..Chhattisgarh News : नक्षलमुक्त गावांना मिळणार एक कोटी.मांजरा धरणातून बुधवारी पाण्याचा विसर्ग थोडा कमी करण्यात आला. तरीदेखील ३० हजार १६१ क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग सुरू होता. निम्न तेरणा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस कमी झाला असला, तरी बारा दरवाजे उघडून नऊ हजार ११० क्युसेकने पाण्याचा नदीच्या पात्रात विसर्ग सुरूच होता. त्यामुळे नदीचा पूर कायमच आहे. नदीकाठच्या गावागावांत पाणी घुसले आहे. नदीच्या पात्रातील पाण्याचा प्रवाह जोरात असल्याने गावागावांतील पाणी हटेना, अशी परिस्थिती आहे..पावसामुळे रस्ते उखडलेपावसाने थैमान घातले आहे. नद्यांनी रौद्ररूप धारण केले आहे. त्यामुळे गावागावांत पाणी आहे. खुलगापूर (ता. लातूर) येथील जिल्हा परिषद शाळा पाण्यात आहे. गावची पाणीपुरवठा योजना पाण्यात असल्याने बुधवारी गावाला पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही. शिऊर येथे तावरजा नदीच्या पुरामुळे पाणीपुरवठा योजना, तर वाहून गेली आहे. पण, गावातील सर्व रस्तेही उखडले आहेत. अशीच परिस्थिती जिल्ह्यातील अनेक गावांची झाली आहे..Marathwada Rain Update: नांदेड लातूर ‘जलपूर’ बनले; अतिवृष्टीने शेकडो गावांचा संपर्क तुटला, शेती, घरे व दुकाने पाण्याखाली.पथकाने २६ नागरिकांची केली सुटकासारसा (ता. लातूर) येथे मंगळवारी रात्री मांजरा नदीच्या पुरात अडकलेल्या २५ नागरिकांची बुधवारी सकाळी शोध व बचाव पथकाद्वारे यशस्वी सुटका केली आहे. महापूर (ता. लातूर) येथे वृद्ध व्यक्ती मांजरा नदीच्या पुरात अडकला होता. त्यांची स्थानिक शोध व बचाव पथकाने सुटका केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.