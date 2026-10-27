मराठवाडा

Maharashtra: लातूरमध्ये चारा लागवडीसाठी एकरी १.२१ लाखांपर्यंत मदत; दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पथदर्शी उपक्रम

पशुधन असण्याची अट नाही, नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारीमध्ये सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध असलेल्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेता येणार; अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १ नोव्हेंबर
Maharashtra: लातूरमध्ये चारा लागवडीसाठी एकरी १.२१ लाखांपर्यंत मदत; दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पथदर्शी उपक्रम

Maharashtra: लातूरमध्ये चारा लागवडीसाठी एकरी १.२१ लाखांपर्यंत मदत; दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पथदर्शी उपक्रम

esakal

Ankur Nikam
Updated on

Latur fodder farming scheme 2026: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांसाठी हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी लातूर जिल्ह्यात विशेष योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत चारा लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना एकरी १ लाख २१ हजार ८१५ रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे स्वतःचे पशुधन असणे आवश्यक नाही. सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता असलेल्या शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात चारा लागवड करता येणार आहे.

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