Maharashtra: लातूरमध्ये चारा लागवडीसाठी एकरी १.२१ लाखांपर्यंत मदत; दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पथदर्शी उपक्रम

Latur fodder farming scheme 2026: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांसाठी हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी लातूर जिल्ह्यात विशेष योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत चारा लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना एकरी १ लाख २१ हजार ८१५ रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे स्वतःचे पशुधन असणे आवश्यक नाही. सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता असलेल्या शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात चारा लागवड करता येणार आहे..लातूरचे जिल्हाधिकारी भारत बस्तेवाड यांच्या संकल्पनेतून विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (VB-G RAM G) अंतर्गत हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. राज्य सरकारने या योजनेला मंजुरी दिली आहे. एकरी मिळणाऱ्या एकूण मदतीपैकी ८४ हजार ९५६ रुपये मजुरीसाठी, तर ३६ हजार ८५९ रुपये बियाणे, खते आणि इतर आवश्यक साहित्याच्या खर्चासाठी दिले जाणार आहेत..महाराष्ट्रात साडेचार वर्षांत १३ हजारांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या; दररोज आठ जणांनी संपवले जीवन .जमीन तयार करणे, पेरणी, खतांचा वापर, सिंचन, खुरपणी आणि कापणी अशा विविध कामांचा खर्च या योजनेत समाविष्ट आहे. त्यामुळे चारा लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागणार नाही..राज्य सरकारच्या मालकीची महाबीज ही संस्था जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेतून ‘स्पीडफीड’ या चारा ज्वारीच्या सुधारित वाणाचे बियाणे मोफत उपलब्ध करून देणार आहे. या वाणाची पेरणीनंतर ५५ ते ६० दिवसांत पहिली कापणी करता येते. त्यानंतर ३५ ते ४० दिवसांच्या अंतराने आणखी दोन कापण्या घेता येतात. अशा प्रकारे एका लागवडीतून हिरव्या चाऱ्याच्या एकूण तीन कापण्या मिळू शकतात. तिन्ही कापण्यांसाठी मजुरीची मदतही योजनेतून दिली जाणार आहे..Maharashtra Drought: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! दुष्काळी मदतीला दोन हेक्टरची मर्यादा, तीन हेक्टरचे पंचनामे, राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर .प्रशासनाच्या माहितीनुसार, या उपक्रमातून शेतकऱ्यांना चार महिन्यांत एकरी दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळवण्याची शक्यता आहे. शेतकरी उत्पादित चारा स्वतःच्या जनावरांसाठी वापरू शकतात किंवा जिल्ह्यातील पशुपालकांना विकू शकतात. त्यामुळे चारा उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध होण्यासोबतच पशुपालकांनाही चारा मिळण्यास मदत होणार आहे..सिंचनाची सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांना लातूर जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील पशुसंवर्धन विभागाने दिलेल्या गुगल फॉर्मद्वारे ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १ नोव्हेंबर आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी मुदतीपूर्वी अर्ज करावा, असे प्रशासनाने सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.