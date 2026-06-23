Latur News: लातूर जिल्ह्यास मोठा दिलासा; अहमदपूर-उदगीर रस्त्याचा रखडलेला प्रश्न मार्गी, ३०० कोटी मंजूर, आ. संजय बनसोडेंच्या प्रयत्नांना यश

-युवराज धोतरेउदगीर, (जि.लातुर): अहमदपूर ते उदगीर या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या विकासासाठी शासनाने तब्बल ३०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असल्याची माहिती माजी मंत्री आमदार संजय बनसोडे यांनी दिली. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या रस्त्याच्या प्रश्नाला अखेर मार्ग मिळाल्याने परिसरातील नागरिक, व्यापारी, शेतकरी आणि वाहनधारकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.अहमदपूर-उदगीर हा रस्ता मराठवाड्यातील वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या मार्गावर दररोज मोठ्या प्रमाणात प्रवासी वाहतूक, मालवाहतूक तसेच शेतमालाची ने-आण होत असते. मात्र, रस्त्याची दुरवस्था, खड्डे आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अनेकदा अपघातांच्या घटनाही घडत असल्याने या रस्त्याच्या दुरुस्ती व रुंदीकरणाची मागणी सातत्याने होत होती..या पार्श्वभूमीवर आमदार बनसोडे यांनी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेऊन तसेच राज्य शासनाकडे वारंवार निवेदने सादर करून या प्रश्नाची गंभीरता मांडली. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असुन पुर्णा - पालम- राणीसावरगाव-काळेगाव - अहमदपुर - शिरुर ताजबंद - हाळी - उदगीर या राज्यमार्ग २४९ साठी अखेर ३०० कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी मिळाली..याबाबत बोलताना आमदार बनसोडे म्हणाले की, “अहमदपूर ते उदगीर रस्त्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. या मार्गाची अवस्था अतिशय खराब झाल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. जनतेची ही मागणी शासनापर्यंत पोहोचवून निधी मंजूर करण्यात यश आले असून लवकरच कामाला सुरुवात होईल.या निधीतून रस्त्याचे मजबुतीकरण, रुंदीकरण तसेच आवश्यक पूल व सुरक्षा सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रवास अधिक सुरक्षित, जलद आणि सुकर होणार असून परिसरातील आर्थिक व सामाजिक विकासालाही चालना मिळणार आहे..या निर्णयाबद्दल परिसरातील नागरिकांनी आमदार बनसोडे यांचे आभार मानत समाधान व्यक्त केले आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेला हा प्रश्न मार्गी लागल्याने अहमदपूर-उदगीर परिसराच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...सदर रस्त्यासाठी निधी मंजुर केल्याने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, बांधकाम मंत्री तथा लातूरचे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे माजी मंत्री आमदार बनसोडे यांनी आभार व्यक्त केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.