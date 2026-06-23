मराठवाडा

Latur News: लातूर जिल्ह्यास मोठा दिलासा; अहमदपूर-उदगीर रस्त्याचा रखडलेला प्रश्न मार्गी, ३०० कोटी मंजूर, आ. संजय बनसोडेंच्या प्रयत्नांना यश

long pending Ahmedpur Udgir road issue resolved in Latur district: अहमदपूर-उदगीर या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या मजबुतीकरण, रुंदीकरण व सुरक्षा सुविधांसाठी ३०० कोटींची मंजुरी; नागरिक, शेतकरी व व्यापाऱ्यांचा दिलासा, अपघातांना आळा बसण्याची अपेक्षा
long pending Ahmedpur Udgir road issue resolved in Latur district

long pending Ahmedpur Udgir road issue resolved in Latur district

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-युवराज धोतरे

उदगीर, (जि.लातुर): अहमदपूर ते उदगीर या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या विकासासाठी शासनाने तब्बल ३०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असल्याची माहिती माजी मंत्री आमदार संजय बनसोडे यांनी दिली. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या रस्त्याच्या प्रश्नाला अखेर मार्ग मिळाल्याने परिसरातील नागरिक, व्यापारी, शेतकरी आणि वाहनधारकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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