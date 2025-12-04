Latur Highway Accident: इनोव्हाची दुचाकीला धडक; महिला ठार, मुलगा गंभीर, लातूर गुलबर्गा हायवेवरील नारंगवाडी पाटीजवळील वळणावर अपघात

माडज : भरधाव इनोव्हाच्या धडकेत दुचाकीवरील महिला जागीच ठार झाली, तर दुचाकीचालक मुलगा गंभीर जखमी झाला. ही घटना लातूर-गुलबर्गा हायवेवरील नारंगवाडी पाटीजवळील वळणावर बुधवारी (ता.३) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास घडली..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार भीमाबाई गणपती बिराजदार (वय ६५, रा. सावळसूर, ता. उमरगा) असे मृत महिलेचे नाव आहे. तर त्यांचा मुलगा प्रेमनाथ गणपती बिराजदार (वय ४५) हे गंभीर जखमी झाले..ते दोघे कवठा येथे नातेवाइकाच्या तेराव्याच्या कार्यक्रमासाठी गेले होते. परत येत असताना लातूर-गुलबर्गा हायवेवरील नारंगवाडी पाटीजवळील वळणावर हा अपघात झाला. भरधाव वेगात असलेल्या इनोव्हा कारने (एमएच-१२ एक्सएक्स-३७१३) प्रेमनाथ गणपती बिराजदार यांच्या दुचाकीला (एमएच-२५ जे ५२२०) जोरात धडक दिली..या अपघाताची माहिती मिळताच घटनास्थळी जगद््गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्रचार्य महाराज संस्थान नाणीज धामची चौरस्ता उमरगा येथील मोफत रुग्णवाहिकेला तातडीने पाचारण करण्यात आले..Kartiki Wari Accident : आळंदीच्या मार्गावर भीषण अपघात; मुंबई-पुणे महामार्गावर वारकरी दिंडीला कंटेनरची धडक, एका महिलेचा जागीच मृत्यू.जखमींना तत्काळ उमरगा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी तपासून भीमाबाई बिराजदार यांना मृत घोषित केले. तर गंभीर जखमी प्रेमनाथ बिराजदार यांच्यावर प्राथमिक उपचार केल्यानंतर शहरातील खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. दरम्यान, या अपघाताची माहिती मिळताच नाईचाकूर येथील बिट अंमलदार महेश सुरवसे, सहाय्यक विजय साळुंके यांनी भेट देत पाहणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.