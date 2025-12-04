मराठवाडा

Latur Highway Accident: इनोव्हाची दुचाकीला धडक; महिला ठार, मुलगा गंभीर, लातूर गुलबर्गा हायवेवरील नारंगवाडी पाटीजवळील वळणावर अपघात

Accident News: भरधाव इनोव्हाच्या धडकेत दुचाकीवरील महिला जागीच ठार झाली, तर दुचाकीचालक मुलगा गंभीर जखमी झाला. ही घटना लातूर-गुलबर्गा हायवेवरील नारंगवाडी पाटीजवळील वळणावर बुधवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
माडज : भरधाव इनोव्हाच्या धडकेत दुचाकीवरील महिला जागीच ठार झाली, तर दुचाकीचालक मुलगा गंभीर जखमी झाला. ही घटना लातूर-गुलबर्गा हायवेवरील नारंगवाडी पाटीजवळील वळणावर बुधवारी (ता.३) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास घडली.

