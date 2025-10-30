Latur Heavy Rain: बळिराजावरील संकट संपता संपेना... जिल्ह्याला पावसाचा पुन्हा तडाखा; नद्यांना पूर, सोयाबीनच्या बनिमी गेल्या वाहून

लातूर : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर यावर्षी पहिल्यापासूनच पावसाची अवकृपा राहिली आहे. खरिपाच्या पेरणीपासून ते पीक काढणीपर्यंत पावसाचा हाहाकार सुरू आहे. शेतकऱ्यावरचे संकट संपता संपत नाही, अशी परिस्थिती आहे..अतिवृष्टी, पूर यातून थोडे पीक हाती येऊ लागले होते. त्यात मंगळवारी (ता. २८) रात्री झालेल्या पावसाने या पिकांवर संक्रात आणली. नदी, नाल्यांना पूर आले. अनेक ठिकाणी पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. अनेक शेतकऱ्यांनी शेतात रचून ठेवलेल्या बनिमी वाहून गेल्याचे प्रकार बुधवारी (ता. २९) समोर आले..Nandgaon Monsoon : नांदगावमध्ये पावसाचे रुद्ररूप! खरीप वाया गेला, लोहमार्गावर पाणी साचले; मध्य रेल्वेचे वेळापत्रक विस्कळित.यावर्षी कधी नव्हे ते मेपासून पावसाळ्याला सुरवात झाली. जून- जुलैमध्ये पावसाने थोडी विश्रांती घेतली. त्यानंतर ऑगस्टपासून मात्र पावसाने धुमाकूळ घालण्यास सुरवात केली. सप्टेंबरमध्ये तर पावसाने कहर केला. अतिवृष्टी आणि नद्यांना आलेल्या पुरामुळे शेतकऱ्यांसह सर्वच घटकांवर परिणाम झाला. खरीप पीक उद्ध्वस्त झाले..या सर्व संकटातून थोडेफार सोयाबीन हाती येईल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांची होती. आॅक्टोबर हा उष्णतेचा महिना म्हणून पाहिले जाते. आॅक्टोबर हीट या वर्षी जाणवलीच नाही. अधूनमधून पावसाची हजेरी राहली. पण त्यात मंगळवारी (ता. २८) रात्री पावसाने पुन्हा कहर केला. जोरदार पाऊस झाल्याने हाताशी थोडेसे आलेल्या खरीप पिकांचे देखील नुकसान झाले आहे..रेणापूरला पावसाने झोडपले भंडारवाडी, कामखेडा, घनसरगाव येथे गंजी गेल्या वाहूनरेणापूर तालुक्यात मंगळवारी (ता. २८) रात्री झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रेणा व मांजरा नदीकाठी असलेल्या रेणापूर शहरासह तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतात काढून ठेवलेल्या सोयाबीनच्या गंजी पाण्यात वाहून गेल्या असून, अतिवृष्टीमुळे रेणापूर तालुक्याला अक्षरशः झोडपून काढले आहे..ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रेणापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. या नुकसानीचे पंचनामे करून शासनाने तुटपुंज्या अनुदानाची घोषणा केली. मात्र, तेही अनुदान अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. त्यातच मंगळवारी रात्री रेणापूर तालुक्यातील पाचही मंडळांत अतिवृष्टी झाल्याने नदी-नाल्यांना पूर आला. त्यामुळे सोयाबीनच्या गंजी वाहून गेल्या असून, शेतातील अवजारे, जनावरांचा कडबा, गुळी वाहून गेली आहे..रेणापूर शहरातील घरात शिरले पाणीशहरातील संजयनगर भागात अनेकांच्या घरात पाणी शिरल्याने अन्नधान्य भिजून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे; तसेच रेणापूरनजीक असलेल्या पुलावर पाणी आल्यामुळे रेणापूर ते कामखेडा वाहतूक बुधवारी (ता. २९) दुपारपर्यंत बंद होती. खरोळा ते आष्टा मोड मार्गावर घरणी गावानजिक असलेला पर्यायी पूल वाहून गेल्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक दिवसभर बंदच राहिली. पानगाव ते खरोळा फाटा या मार्गावरील नकल्याच्या ओढ्यावरील अर्धा पूल वाहून गेल्यामुळे काही तास वाहतूक बंद होती. या पुलावर भराव टाकून वाहतूक पूर्ववत झाली..या गावातील सोयाबीन गंजी गेल्या वाहूनअतिवृष्टी व रेणा मध्यम प्रकल्पातून सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे रेणा नदीने रौद्ररूप धारण केले होते. पात्राच्या बाहेर बऱ्याच अंतरावर पाणी पसरल्यामुळे भंडारवाडी, कामखेडा, चुकारवाडी, घनसरगाव, रेणापूर सेलू या गावातील रेणा नदीच्या पात्राशेजारी शेतकऱ्यांनी काढून ठेवलेल्या सोयाबीनच्या गंजी पाण्यात वाहून गेल्या आहेत..Nandgaon Monsoon : नांदगावमध्ये पावसाचे रुद्ररूप! खरीप वाया गेला, लोहमार्गावर पाणी साचले; मध्य रेल्वेचे वेळापत्रक विस्कळित.माझी म्हैस पुराच्या पाण्यात अडकली होती, म्हणून मी तहसीलदारांना संपर्क केला. त्यांनी पाटबंधारे विभागाचे कुलकर्णी यांचा नंबर दिला. त्यांनी नगरपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना संपर्क करा, असे सांगितले. मात्र, मदतीला कोणीच आले नाही. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे शेवटी म्हैस दगावली. भागवत इस्ताळकर, शेतकरी, रेणापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.