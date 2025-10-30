मराठवाडा

Latur Heavy Rain: बळिराजावरील संकट संपता संपेना... जिल्ह्याला पावसाचा पुन्हा तडाखा; नद्यांना पूर, सोयाबीनच्या बनिमी गेल्या वाहून

Maharashtra floods: जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर यावर्षी पहिल्यापासूनच पावसाची अवकृपा राहिली आहे. खरिपाच्या पेरणीपासून ते पीक काढणीपर्यंत पावसाचा हाहाकार सुरू आहे. शेतकऱ्यावरचे संकट संपता संपत नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
Latur
rain
Farmer
Crop Damage
Flood Damage News

