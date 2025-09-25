मराठवाडा

Latur Heavy Rains : अतिवृष्टीचा तब्बल 5 लाख शेतकऱ्यांना फटका; पावसामुळे 3 लाख 68 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित, निसर्गाचा डोळ्यासमोर कोप

Heavy rains wreak havoc in Latur district : प्रशासनाने आतापर्यंत दोन लाख ९० हजार ३२० हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे केले आहेत. याची टक्केवारी ७८.७० इतकी आहे.
लातूर : काही दिवसापासून जिल्ह्यात पावसाने (Latur Heavy Rains) थैमान घातले आहे. हाताशी आलेले पीक वाहून जाण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात ता. २२ सप्टेंबरपर्यंत पाच लाख शेतकऱ्यांना (Farmers) अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. जिल्ह्यातील तीन लाख ६८ हजार हेक्टरवरील खरीप पिकांचे यामुळे नुकसान झाले आहे. अजूनही पुराचा जोर कायम असून हे नुकसान वाढण्याची शक्यता आहे.

