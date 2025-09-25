Latur Heavy Rains : अतिवृष्टीचा तब्बल 5 लाख शेतकऱ्यांना फटका; पावसामुळे 3 लाख 68 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित, निसर्गाचा डोळ्यासमोर कोप

लातूर : काही दिवसापासून जिल्ह्यात पावसाने (Latur Heavy Rains) थैमान घातले आहे. हाताशी आलेले पीक वाहून जाण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात ता. २२ सप्टेंबरपर्यंत पाच लाख शेतकऱ्यांना (Farmers) अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. जिल्ह्यातील तीन लाख ६८ हजार हेक्टरवरील खरीप पिकांचे यामुळे नुकसान झाले आहे. अजूनही पुराचा जोर कायम असून हे नुकसान वाढण्याची शक्यता आहे. .ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या अतिवृष्टीमुळे होत्याचे नव्हते झाले आहे. सप्टेंबर संपत आला तरी अतिवृष्टी थांबण्याचे नाव घेत नाही. नद्यांनी रौद्ररूप धारण केले आहे. दहा ते पंधरा दिवसापासून शेतातील पाणी बाहेर पडलेले नाही. उभे पीक जागेवर कुजून जात आहे. अनेक ठिकाणी पीकच वाहून गेले आहे. जमिनी खरडून गेल्या आहेत. निसर्गाचा कोप डोळ्यासमोर घडताना शेतकरी पाहत आहे. सोयाबीन, तूर, मुग, उडीद असे सर्व पिके शेतकऱ्यांच्या हातून गेले आहेत..Maharashtra Alert : राज्यात पुन्हा मुसळधार पावसाचा अंदाज; कोकण, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात आज वादळी पावसाची शक्यता, IMD कडून अलर्ट जारी.जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने पंचनामेही करण्यात येत आहेत. २२ सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील पाच लाख दोन हजार ७७९ शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे. जिल्ह्यातील तीन लाख ६८ हजार ६१२ हेक्टरवरील खरिप पीक पाण्याखाली गेले आहे. प्रशासनाने आतापर्यंत दोन लाख ९० हजार ३२० हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे केले आहेत. याची टक्केवारी ७८.७० इतकी आहे. तालुकानिहाय झालेल्या पंचनाम्याची टक्केवारी पुढील प्रमाणे आहे. लातूर ४९.९२, औसा ७८.२५, रेणापूर १००, निलंगा ३८.५८, शिरूर अनंतपाळ १००, देवणी १००, उदगीर ९२.७८, जळकोट १००, अहमदपूर १००, चाकूर १०० टक्के पंचनामे झाले आहेत..जिल्ह्यात २२ सप्टेंबरअखेरपर्यंतची परिस्थितीमनुष्य जीवितहानी : ६जनावरांची हानी : २१०पडझड झालेली घरे : ९६५बाधित गावे : ८१५बाधित शेतकरी : ५,०२,७७०बाधित शेती : ३,६८,८९६ हे.पंचनामे पूर्ण क्षेत्र : २,९०,३२०पंचनामा टक्केवारी : ७८.७०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.