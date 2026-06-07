मराठवाडा

देवा, बघतोयस ना? सप्ताहात साडे तीन कोटींचा गैरव्यवहार, किशोर महाराज शिवणीकरांसह तिघांवर गुन्हा

Latur Harinam Saptah Donation Scam : तीन कोटी ६५ लाखांचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी येथील एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात मुख्य आयोजक किशोर महाराज जाधव शिवणीकर यांच्यासह इतरांवर शनिवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला.
Latur Harinam Saptah Donation Scam

Latur Harinam Saptah Donation Scam

esakal

Shubham Banubakode
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लातूर : खंडापूर येथील अखंड हरिनाम सप्ताह व संतांच्या पादुकादर्शन सोहळ्यात कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या गोळा करून त्याचा हिशेब देण्यात आला नव्हता. यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्यावरून भ्रष्टाचारविरोधी वारकरी संपद्राय कृती समितीने आंदोलन केले होते. अखेर तीन कोटी ६५ लाखांचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी येथील एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात मुख्य आयोजक किशोर महाराज जाधव शिवणीकर यांच्यासह इतरांवर शनिवारी (ता. सहा) गुन्हा दाखल करण्यात आला.

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