देवा, बघतोयस ना? सप्ताहात साडे तीन कोटींचा गैरव्यवहार, किशोर महाराज शिवणीकरांसह तिघांवर गुन्हा

लातूर : खंडापूर येथील अखंड हरिनाम सप्ताह व संतांच्या पादुकादर्शन सोहळ्यात कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या गोळा करून त्याचा हिशेब देण्यात आला नव्हता. यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्यावरून भ्रष्टाचारविरोधी वारकरी संपद्राय कृती समितीने आंदोलन केले होते. अखेर तीन कोटी ६५ लाखांचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी येथील एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात मुख्य आयोजक किशोर महाराज जाधव शिवणीकर यांच्यासह इतरांवर शनिवारी (ता. सहा) गुन्हा दाखल करण्यात आला..खंडापूर येथे फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांत हा उत्सव झाला होता. या उत्सवात आयोजकांकडून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भ्रष्टाचारविरोधी वारकरी कृती समितीने केला होता. हा गैरव्यवहार मुख्य आयोजक किशोर महाराज जाधव शिवणीकर यांनी केला, त्यांना अटक करावी या मागणीकरिता समितीने आंदोलनही केले होते..Chorla Ghat : नाशिक ते बेळगाव धागेदोरे; चोर्ला घाट लूट प्रकरणाने उडवली राज्यसीमांपलीकडे खळबळ.आता याप्रकरणी श्याम भारत बरुरे (रा. हरंगुळ बु.) यांनी ठाण्यात तक्रार दिल्यावरून हा गुन्हा नोंदविण्यात आला. या उत्सवासाठी लातूरसह मराठवाड्यातील विविध गावांमध्ये बैठका घेऊन जनसंपर्क मोहीम राबविण्यात आली. या बैठकांमध्ये भाविकांकडून देणगी संकलित करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच उत्सवानंतर उरलेली रक्कम देहू येथील भंडारा डोंगरावर संत तुकाराम महाराजांचे भव्य मंदिर उभारण्यासाठी वापरण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. याच धार्मिक भावनेतून हजारो भाविक, सेवेकरी आणि ग्रामस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर देणग्या दिल्या. अनेकांनी रोख रक्कम, तर काहींनी गावागावांतून सामूहिक देणगी जमा केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले..या उत्सवासाठी अधिकृत ट्रस्ट स्थापन करण्याचे ठरले असतानाही प्रत्यक्षात कोणताही नोंदणीकृत ट्रस्ट स्थापन करण्यात आला नाही. उत्सवाचे मुख्य आयोजक किशोर धोंडीराम जाधव (शिवणीकर) यांनी ट्रस्टचा नोंदणी क्रमांक किंवा अधिकृत तपशील नसलेल्या सुमारे ३ हजार ५०० पावती पुस्तिका छापल्या. प्रत्येक पुस्तकात ५० पावत्या होत्या. या पावत्यांच्या आधारे भाविकांकडून मोठ्या प्रमाणात देणगी संकलित करण्यात आली..या उत्सवासाठी एकूण पाच कोटी ९८ लाख ९५ हजार २४२ रुपये इतकी देणगी जमा झाली होती. त्यापैकी दोन कोटी ३३ लाख आठ हजार १६६ रुपये विविध खर्चासाठी वापरण्यात आले. मात्र, उर्वरित तीन कोटी ६५ लाख ८७ हजार ७६ रुपये रकमेचा कोणताही अधिकृत हिशेब सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या रकमेचा गैरव्यवहार करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद केले होते..Kolhapur Crime : गुन्ह्यात घट झाली तरी, दुचाकी, चारचाकींची चोरी अन् जोरात गांजा तस्करी; दोन वर्षांतील चित्र नागरिक हैराण हिलांच्या सुरक्षेवर पोलिसांचा भर.पोलिसांना सहा लाख ४३ हजारांच्या काही पावत्याही पुरावे म्हणून देण्यात आल्या आहेत. या २९ पावत्या आहेत. किशोर जाधव यांनी हिशेब मागितल्यानंतर धमक्याही दिल्याचे तक्रारीत नमूद केले. या तक्रारीवरून किशोर महाराज जाधव शिवणीकर व इतर जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.