Latur Crime : रिक्षात बसण्याच्या शुल्लक कारणावरून तरुणाचा खून; अल्पवयीन मुलगा ताब्यात, समीर शेखने अमीरला चाकू दाखवत...

लातूर : रिक्षात बसण्याच्या शुल्लक कारणावरून एकाचे अपहरण करून त्याचा खून केल्याप्रकरणी पोलिसांनी (Latur Crime Case) एकास अटक केली. तर एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. ही घटना सोमवारी (ता. २९) पहाटे दीड ते अडीच वाजण्याच्या दरम्यान नवीन रेणापूर नाका येथे घडली. या प्रकरणी विवेकानंद चौक पोलिस (Police) ठाण्यात अपहरण, जबरी चोरी व खुनाचा गुन्हा नोंद करण्यात आल्याची माहिती पोलिस उपअधीक्षक समरसिंह साळवे यांनी दिली. .येथे अमीर सय्यद (वय २५, रा. सायगाव, ता. अंबाजोगाई) हा शीट बनवण्याचे काम करतो. त्याच्याकडे उत्तरप्रदेशचेही काही कामगार कामाला आहेत. सध्या सोलापूर येथे त्यांचे काम सुरु आहे. पण तेथे अतिवृष्टी असल्याने काम बंद आहे. त्यामुळे अमीर सय्यद हा चार कामगाराना घेऊन येथे आला होता. त्याला गावाकडे जायचे होते. त्यामुळे रात्री तो येथील नवीन रेणापूर नाका येथे ऑटोरिक्षा पाहत होता. एका रिक्षाने त्याला गावाकडे जाण्यासाठी आठशे रुपये सांगितले. पण तेवढे पैसे त्याच्याजवळ नव्हते. त्यामुळे त्याने पुन्हा विचार बदलला..Love Marriage Dispute : नात्यातील मुलीशी प्रेमविवाह केल्याच्या वादातून एकावर चाकूने सपासप तीन वार; राफेउद्दिनला रक्तबंबाळ अवस्थेत सोडून....येथील रेल्वेस्टेशनवरुन रेल्वेने परळीपर्यंत जाण्याचा निर्णय त्याने घेतला. ऑटोरिक्षाला भाडे ठरवत असतानाच तेथे समीर शेख व एक अल्पवयीन मुलगा ऑटोरिक्षा घेऊन तेथे आले. आमच्या ऑटोरिक्षा बसा म्हणून अमीर सय्यद याच्याशी हुज्जत त्यांनी घातली. इतकेच नव्हे तर समीर शेख याने अमीरला चाकू दाखवत बळजबरीने ऑटोरिक्षात घालून डीमार्टच्या रस्त्याला नेले..दरम्यान, उत्तरप्रदेशच्या कामगारांनी जवळच्या एका दुकानात जाऊन आमच्या व्यक्तीला ऑटोरिक्षात घालून पळवून नेल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी ११२ ला त्यांनी कॉल केला. त्यानंतर तातडीने घटनास्थळी भेट दिली. त्यानंतर पोलिसांनी शोध घेतला असता हॉटेल वैष्णवच्या समोर अमीर सय्यद याचा मृतदेह पोलिसांना आढळून आला. डोके आपटून त्याचा खून केल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे, अशी माहिती उपअधीक्षक साळवे यांनी दिली..Hingoli Crop Loss : 'कोणी ऐकत नसेल, तर कानाखाली वाजवू'; संतापलेल्या खासदार नागेश पाटील आष्टीकरांचा कोणाला इशारा?.या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. यात अमिर सय्यद याने ज्या ऑटोरिक्षाशी भाडे ठरवले होते त्याचा शोध घेतला. तो बसस्थानकात पोलिसांना मिळून आला. त्यानंतर त्याच्या सांगण्यावरून पोलिसांनी समीर शेख याचा शोध घेणे सुरु केले. यात पोलिसांना हॉटेल वैष्णवच्या मागे एक ऑटोरिक्षा सापडला तो त्यांनी जप्त केला. शोध घेऊन पोलिसांनी समीर शेख याला अटक केली. त्याला साथ देणाऱ्या अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले. या प्रकरणी दोघाच्या विरोधात खून, अपहरण करणे, जबरी चोरी करणे आदी कलमाखाली गुन्हा नोंद करण्यात आल्याची माहिती साळवे यांनी दिली. या दोघांनाही मंगळवारी न्यायालयासमोर उभे केले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली..FAQsप्रश्न 1: लातूर खून प्रकरण का घडले?उत्तर: रिक्षात बसण्याच्या पैशांवरून झालेल्या वादातून हे प्रकरण घडले.प्रश्न 2: किती आरोपींवर कारवाई झाली आहे?उत्तर: पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली असून एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे.प्रश्न 3: पीडित तरुण कोण होता?उत्तर: अमीर सय्यद, वय २५, हा शीट बनवण्याचे काम करणारा तरुण होता.