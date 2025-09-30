मराठवाडा

Latur Crime : रिक्षात बसण्याच्या शुल्लक कारणावरून तरुणाचा खून; अल्पवयीन मुलगा ताब्यात, समीर शेखने अमीरला चाकू दाखवत...

Latur Case Shocking Dispute Over Rickshaw Fare : पोलिसांनी शोध घेतला असता हॉटेल वैष्णवच्या समोर अमीर सय्यद याचा मृतदेह पोलिसांना आढळून आला.
लातूर : रिक्षात बसण्याच्या शुल्लक कारणावरून एकाचे अपहरण करून त्याचा खून केल्याप्रकरणी पोलिसांनी (Latur Crime Case) एकास अटक केली. तर एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. ही घटना सोमवारी (ता. २९) पहाटे दीड ते अडीच वाजण्याच्या दरम्यान नवीन रेणापूर नाका येथे घडली. या प्रकरणी विवेकानंद चौक पोलिस (Police) ठाण्यात अपहरण, जबरी चोरी व खुनाचा गुन्हा नोंद करण्यात आल्याची माहिती पोलिस उपअधीक्षक समरसिंह साळवे यांनी दिली.

