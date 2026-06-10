Latur: रद्दीच्या तीन गोडाऊनला आग; दुसऱ्या दिवशीही आग आटोक्यात आणण्याचे आटोकाट प्रयत्न

लातूर: जुन्या एमआयडीसी भागातील अरोमा हॉटेलजवळ असलेल्या रद्दीच्या तीन गोडाऊनला भीषण आग लागल्याची घटना समोर आली. सोमवारी (ता. आठ) रात्री उशिरा ही आग लागली. ती आटोक्यात आणण्यासाठी मंगळवारी (ता. नऊ) रात्री उशिरापर्यंत प्रयत्न सुरूच होते. .यासाठी अग्निशमन विभागाचे तब्बल ३० हून अधिक जवान घटनास्थळी हजर होते. त्यांच्या शर्थीचे प्रयत्नांमुळे मोठी दुर्घटना टळली.जुन्या एमआयडीसी भागात एस.के. स्क्रॅप मर्चंट या कंपनीचे विविध गोडाऊन आहेत. हे गोडाऊन रद्दी व इतर भंगार वस्तूंनी भरलेले होते..Mumbai Accident: मुंबईत बेस्ट बसचा पुन्हा अपघात, रस्ता ओलांडणाऱ्या दोघांना उडवलं, थरार CCTVमध्ये कैद.या गोडाऊनला आग लागल्याची घटना सोमवारी (ता. आठ) रात्री घडली. ही आग भीषण असल्याने ‘अग्निशमन’च्या आठही वाहनांचा वापर करून आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला जात होता..मात्र, आग आटोक्यात येत नसल्याने शहराजवळील साखर कारखाने, रुग्णालय यांच्याकडे असलेल्या अग्निशमन यंत्रणांची मदत घेण्यात आली. त्यानुसार मंगळवारी रात्री आठ वाजेपर्यंत ७०हून अधिक ‘अग्निशमन’च्या वाहनांमधून आगीवर पाण्याचा मारा करण्यात आला..Anganwadi Chikki Controversy : अंगणवाडीतून मिळालेल्या चिकीमध्ये निघाल्या पांढऱ्या अळ्या अन् सोंडे! 3 वर्षांच्या चिमुकल्यांचा जीव धोक्यात; अकोल्यातील धक्कादायक प्रकार.सलग २४ तास आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरूच होते. त्यानंतर आग काहीशी आटोक्यात आली. आग पुन्हा भडकू नये म्हणून ‘अग्निशमन’कडून कूलिंगची कामे रात्री उशिरापर्यंत सुरूच होती, अशी माहिती प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बापूसाहेब जाधव यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.