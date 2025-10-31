MSRTC Extra Buses: लातूरमधून धावणार ४५ जादा बस; कार्तिकी एकादशीनिमित्त एसटी महामंडळाची तयारी सुरू

लातूर : श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे दोन नोव्हेंबरला होणाऱ्या कार्तिकी एकादशी यात्रेसाठी भाविक व प्रवाशांच्या सोयीसाठी एसटी महामंडळाने राज्यभरातून १,१५० जादा बस सोडण्याचे नियोजन केले आहे..लातूरमधील पाचही आगारांतून तब्बल ४५ जादा बस पंढरपूर मार्गावर धावणार आहेत. गर्दी वाढली तर जादा बसच्या संख्येत वाढ केली जाणार आहे..पंढरपूर येथे कार्तिकी एकादशी यात्रा बुधवारपासून (ता. २९) ७ नोव्हेंबरपर्यंत भरणार असून यात्रेचा मुख्य दिवस कार्तिक शुक्ल एकादशी, रविवार (ता. २) आहे. पंढरपूर येथील एसटी महामंडळाच्या चंद्रभागा या यात्रा बसस्थानकावरून कार्तिकी एकादशी यात्रेनिमित्त जादा बस वाहतूक होणार आहे. यात लातूरमधील ४५ बसचा समावेश आहे..यात्रेनिमित्त मागील वर्षी ३० जादा बस सोडण्यात आल्या होत्या. यंदा ४५ बस सोडल्या जाणार आहेत. यात लातूर आगारातून १३, उदगीर ८, अहमदपूर ६, निलंगा ६, औसा आगारातून १२ जादा बस धावणार आहेत..Pandharpur Kartiki Yatra: पंढरपूर कार्तिकी यात्रेसाठी ११५० जादा बस; वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी प्रशासन सज्ज; उद्यापासून ६ नोव्हेंबरपर्यंत सेवा.यात्रा कालावधीमध्ये ४० पेक्षा जास्त प्रवाशांनी एकत्रित मागणी केल्यास त्यांच्या गावातून थेट पंढरपूरला जाण्यासाठी बस उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. या गट आरक्षणामध्येही ज्येष्ठ नागरिक व महिलांसाठी ५० टक्के व ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत प्रवास करण्याची सवलत लागू राहील, अशी माहिती विभागीय वाहतूक अधिकारी संदीप पडवळ यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.