मराठवाडा

MSRTC Extra Buses: लातूरमधून धावणार ४५ जादा बस; कार्तिकी एकादशीनिमित्त एसटी महामंडळाची तयारी सुरू

Pandharpur Kartiki Ekadashi Yatra: श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे दोन नोव्हेंबरला होणाऱ्या कार्तिकी एकादशी यात्रेसाठी भाविक व प्रवाशांच्या सोयीसाठी एसटी महामंडळाने राज्यभरातून १,१५० जादा बस सोडण्याचे नियोजन केले आहे.
MSRTC Extra Buses

MSRTC Extra Buses

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लातूर : श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे दोन नोव्हेंबरला होणाऱ्या कार्तिकी एकादशी यात्रेसाठी भाविक व प्रवाशांच्या सोयीसाठी एसटी महामंडळाने राज्यभरातून १,१५० जादा बस सोडण्याचे नियोजन केले आहे.

Loading content, please wait...
Latur
pandharpur
st bus
MSRTC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com