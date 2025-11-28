Latur Municipal Corporation : मनपा थकबाकीदारांना देणार नोटीस; व्याजात ८० टक्के देणार सूट

लातूर - येथील महापालिकेच्या वतीने शहरातील चार हजार थकबाकीदार मालमत्ताधारकांना नोटीस देण्यात येणार आहे. त्यासोबतच या थकबाकीदारांसाठी ३० नोव्हेंबर रोजी विशेष करवसुली शिबिराचे आयोजन केले आहे. या शिबिरात थकबाकीवरील व्याजात ८० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. .करसंकलन व करआकारणी विभागाच्या वतीने वर्षाच्या सुरवातीपासूनच संपूर्ण करवसुलीचे उद्दिष्ट ठेवून करसंकलन केले जात आहे. त्यादृष्टीने नियमितपणे कर भरणाऱ्या मालमत्ताधारकांसाठी वर्षाच्या सुरवातीस विविध सूट व सवलती देण्यात आल्या आहेत.तसेच थकबाकीदार यांच्याकडील थकीत करवसुलीस चालना देण्यासाठी यापूर्वी वेळोवेळी शास्ती माफी योजना लागू करण्यात आले होती. तथापि, काही थकबाकीदार प्रतिसाद देत नसल्याने, सद्यःस्थितीत थकबाकीदार मालमत्ताधारकांवर जप्तीची धडक कारवाई करण्यात येत आहे..पण, तत्पूर्वी थकबाकीदारांना कर भरण्याची संधी मिळावी यादृष्टीने आयुक्त तथा प्रशासक मानसी यांच्या मार्गदर्शनाखाली व उपायुक्त डॉ. पंजाब खानसोळे यांच्या नियोजनातून ३० नोव्हेंबर रोजी विशेष करवसुली शिबिराचे आयोजन केले आहे.या शिबिरात थकीत कर भरणाऱ्या मालमत्ताधारकांसाठी ८० टक्के शास्ती माफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३० नोव्हेंबरला सकाळी १० ते ५ या वेळेत महानगरपालिका मुख्यालयात होणाऱ्या या शिबिराचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपायुक्त डॉ. खानसोळे यांनी केले..मालमत्ताधारकांनी जप्तीची कारवाई टाळावीया शिबिरापूर्वी ४ हजार थकबाकीदार मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावण्यात येणार आहेत. या शिबिरासाठी देण्यात येणारी ८० टक्के शास्ती माफी या वर्षातील शेवटची शास्ती माफी योजना असल्याने अधिकाधिक मालमत्ताधारकांनी या संधीचा लाभ घेऊन करभरणा करावा व एक डिसेंबरपासून सुरू होणारी जप्तीची कारवाई टाळावी, असे आवाहन डॉ. खानसोळे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.