Latur Municipal Corporation : मनपा थकबाकीदारांना देणार नोटीस; व्याजात ८० टक्के देणार सूट

लातूर महापालिकेच्या वतीने शहरातील चार हजार थकबाकीदार मालमत्ताधारकांना नोटीस देण्यात येणार.
लातूर - येथील महापालिकेच्या वतीने शहरातील चार हजार थकबाकीदार मालमत्ताधारकांना नोटीस देण्यात येणार आहे. त्यासोबतच या थकबाकीदारांसाठी ३० नोव्हेंबर रोजी विशेष करवसुली शिबिराचे आयोजन केले आहे. या शिबिरात थकबाकीवरील व्याजात ८० टक्के सूट देण्यात येणार आहे.

