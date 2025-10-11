मराठवाडा

Latur Crime: मोबाइल व पैशासाठी जीव घेतला! लातूरमध्ये रस्त्यातच तरुणाचा खून

Crime News: येथील मेघराज नगरमध्ये खिशातील मोबाइल व पैसे काढण्याच्या कारणावरून झालेल्या झटापटीमध्ये एकाचा खून झाल्याची घटना शुक्रवारी घडली. याप्रकरणी विवेकानंद चौक पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
Latur Crime

Latur Crime

सकाळ वृत्तसेवा
लातूर : येथील मेघराज नगरमध्ये खिशातील मोबाइल व पैसे काढण्याच्या कारणावरून झालेल्या झटापटीमध्ये एकाचा खून झाल्याची घटना शुक्रवारी घडली.

