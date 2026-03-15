Latur Police Bharti: लातूरमध्ये पोलिस शिपाई भरतीची आज लेखी परीक्षा; ३२८ उमेदवार सज्ज

लातूर : जिल्हा पोलिस दलाच्या वतीने पोलिस शिपाई भरती सुरू आहे. ही भरती आता अंतिम टप्प्यात आली असून, रविवारी (ता. १५) पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा घेतली जाणार आहे. पोलिस शिपाई भरती २०२४-२५ प्रक्रियेअंतर्गत मैदानी चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे..या भरतीप्रक्रियेत पुरुष २६२ व महिला ६६ असे एकूण ३२८ उमेदवार लेखी परीक्षेस पात्र ठरले आहेत. पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा रविवारी सकाळी अकराला पोलिस प्रशिक्षण केंद्र, बाभळगाव येथे होणार आहे..Police Recruitment : ग्रामीण पोलिस भरतीत डॉक्टर, इंजिनिअर आणि वकीलही.लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांची यादी पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. संबंधित उमेदवारांनी आपले लेखी परीक्षेचे हॉलतिकीट policerecruitment2025.mahait.org या संकेतस्थळावरून डाउनलोड करून घ्यावेत. कोणत्याही उमेदवारास हॉलतिकीट डाउनलोड करण्यास अडचण येत असेल, तर त्यांनी त्वरित महाआयटी हेल्पलाइन क्रमांक ०२२-६१३१६४१८ वर संपर्क साधावा किंवा policerecruitment2025.support@mahait.org या ई-मेल आयडीवर संपर्क करून आवश्यक मार्गदर्शन घ्यावे. लेखी परीक्षेस उपस्थित राहणाऱ्या सर्व उमेदवारांनी परीक्षेपूर्वी काही बाबींची विशेष दक्षता घेणे आवश्यक आहे..उमेदवारांनी परीक्षेला येताना मैदानी चाचणीवेळी देण्यात आलेले प्रवेशपत्र तसेच लेखी परीक्षेचे हॉलतिकीट सोबत आणणे बंधनकारक राहील. त्याचबरोबर उमेदवारांनी स्वतःचे वैध ओळखपत्र जसे की आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदान ओळखपत्र आदींपैकी कोणतेही एक ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे. याशिवाय दोन पासपोर्ट फोटो सोबत असणेही आवश्यक राहील. .परीक्षेच्या दिवशी उमेदवारांनी वेळेचे काटेकोर पालन करणे गरजेचे आहे. सर्व उमेदवारांनी परीक्षा सुरू होण्याच्या किमान दोन तास आधी परीक्षा केंद्रांवर उपस्थित राहावे, जेणे करून ओळख पडताळणी, बैठक व्यवस्था आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता येतील. उमेदवारांची बैठक व्यवस्था त्यांच्या अर्जावरील बैठकीच्या क्रमांकानुसार करण्यात येणार आहे. लेखी परीक्षेसाठी आवश्यक असलेले बॉल पॉइंट पेन व पॅड परीक्षा केंद्रावरच उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याने उमेदवारांनी अनावश्यक साहित्य सोबत आणू नये..पोलिस भरतीची लेखी परीक्षा रविवारी! सकाळ ८ वाजताच यावे लागणार केंद्रावर; 'ही' कागदपत्रे जवळ ठेवा, नाहीतर....उमेदवारांनी काय करावेलेखी परीक्षेस येताना मैदानी चाचणीचे प्रवेशपत्र व लेखी परीक्षेचे हॉलतिकीट सोबत आणावे.आधार कार्ड/पॅन कार्ड/ड्रायव्हिंग लायसन्स/मतदान ओळखपत्र यापैकी कोणतेही एक वैध ओळखपत्र आणावे.दोन पासपोर्ट फोटो सोबत ठेवावे.परीक्षा सुरू होण्याच्या किमान दोन तासआधी परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहावे.उमेदवारांनी काय करू नयेमोबाइल फोन, डिजिटल डायरी, कॅल्क्युलेटर, इअर फोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट ग्लासेस किंवा कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक साधने सोबत आणू नयेत.कोणत्याही प्रकारचे दागिने परिधान करून परीक्षा केंद्रात येऊ नये.कोणताही अनुचित प्रकार, कॉपी, संकेत, इतरांना मदत किंवा नियमभंग करू नये.