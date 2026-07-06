Latur: ‘ब्रँड ॲम्बेसेडर’च्या शहरात आगाराचा ब्रँड घसरला; निधीअभावी नवीन बसस्थानकासह ‘डेपो’ची विकासकामे रेंगाळली

लातूर: महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडळाची जनमानसातील प्रतिमा उंचावण्यासाठी परिवहन विभागाने लातूरचे सुपुत्र व प्रसिद्ध अभिनेते रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जिनिलिया देशमुख यांची ‘ब्रँड ॲम्बेसेडर’ म्हणून काही महिन्यांपूर्वी निवड केली आहे. पण, त्यांच्याच शहरात नवीन बसस्थानकाबरोबरच मध्यवर्ती भागात असलेल्या एसटी डेपोचा विकास करण्यासाठी परिवहन विभाग रस दाखविताना दिसत नाही. याबाबतच्या मागण्या सरकारदरबारी प्रलंबित राहणार असतील, विकासकामांना निधी मिळणार नसेल, तर महामंडळाची प्रतिमा उंचावणार कशी? असा प्रश्न लातूरकरांमधून उपस्थित केला जात आहे..रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा एसटी महामंडळाला व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत त्यांना ‘ब्रँड ॲम्बेसेडर’ म्हणून घोषित करण्यात आले. विशेष म्हणजे, यासाठी रितेश आणि जिनिलिया यांनी सरकारकडून एक रुपयाचेही मानधन घेतले नाही. पण, ‘ब्रँड ॲम्बेसेडर’ असलेल्या या कलाकारांच्या शहरातच बसस्थानक व डेपोच्या विविध मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. या मागण्यांकडे महामंडळ अजूनही लक्ष देताना दिसत नाही. त्यामुळे जनमानसात प्रतिमा उंचावण्याचा उद्देश सफल होणार का, असे प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे..Gold Rate Today: सोनं सलग तिसऱ्या दिवशी स्वस्त! चांदीच्या भावतही घसरण; आजचा ताजा भाव पाहा.एसटी महामंडळाला तोट्यातून बाहेर काढता यावे आणि मोडकळीस असलेल्या बसस्थानकांचा विकास करता यावा, म्हणून राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाने खासगी विकसकामार्फत बीओटी तत्त्वावर एसटी महामंडळाच्या जागांचा विकास करण्याची योजना आखली आहे. त्यानुसार लातूरमधील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील चार एकर परिसरात असलेल्या बस डेपोच्या निम्म्या जागेत बहुमजली कॉम्पलेक्स उभे करण्याचा आणि बस डेपोसह एक बसस्थानक विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला वर्ष उलटले, तरी अद्याप शहरातील बस डेपोचा कायापालट झाला नाही. यासाठी सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्याचीही तयारी दिसत नाही..जागोजागी पाण्याचे खड्डेलातूर डेपोअंतर्गत असलेल्या शंभरहून अधिक बसचा शहरातील बस डेपोमध्ये दररोज मुक्काम असतो. गाड्यांमध्ये इंधन भरण्यासाठी आणि दुरुस्तीसाठी दररोज शेकडो बस येथे ये-जा करतात. पण, डेपोच्या प्रवेशद्वारातच मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. डेपोमध्ये अद्याप पक्का रस्ता बांधून देण्यात आला नाही. त्यामुळे जागोजागी पाण्याने साचलेले खड्डे येथे पाहायला मिळतात. खड्डे आणि चिखलमय रस्त्यांवरून ये-जा करताना चालक-वाहकांची चांगलीच तारांबळ उडते. पक्का रस्ता नसल्याने उन्हाळ्यात आणि हिवाळ्यात येथे मोठ्या प्रमाणात धूळ उडते. त्यामुळे येथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बस डेपोची वास्तूही जीर्ण झाली आहे. नव्या वास्तूची मागणीही प्रलंबित आहे..बॉलीवूडची पुन्हा एकदा 'कॉपी पेस्ट'? आलिया-शर्वरीचा 'अल्फा' रिलीज होताच ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर; नेटकरी म्हणाले....व्यापारी संकुल, अद्ययावत डेपो की बसस्थानक?एसटी डेपो सध्या शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. त्यामुळे वाहतुकीची मोठी कोंडी होत आहे. हा एसटी डेपो अंबाजोगाई रस्त्यावर स्थलांतरित करावा आणि त्याठिकाणी असलेले बसस्थानक क्रमांक दोन हे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात स्थलांतरित करावे, अशी मागणी आमदार अमित देशमुख यांनी सरकारकडे केली आहे. तर भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अर्चना पाटील चाकूरकर यांनी बस डेपो अद्ययावत करून येथे उभारण्यात येणारे बहुमजली शॉपिंग कॉम्पलेक्स अंबाजोगाई रस्त्यावरील महामंडळाच्या जागेत स्थलांतरित करावे. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी बस डेपोचे मुख्य प्रवेशद्वार जुन्या रेल्वेलाइनच्या दिशेने करावे, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात व्यापारी संकुल उभारले जाणार, अद्ययावत डेपो तयार होणार की नवे बसस्थानक? याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.