Latur News: तिरू प्रकल्पात केवळ २७ टक्के पाणीसाठा; सातही बॅरेजेस कोरडे, वाढत्या उन्हामुळे बाष्पीभवनात वाढ

जळकोट : उदगीर, जळकोट आणि चाकूर तालुक्यांतील शेकडो गावांसाठी जीवनवाहिनी असलेल्या तिरू मध्यम प्रकल्पातील पाणीसाठ्यात चिंताजनक घट झाली आहे. वाढत्या तापमानामुळे होणारे वेगवान बाष्पीभवन आणि पाण्याचा उपसा यामुळे सध्या प्रकल्पात केवळ २७ टक्के साठा शिल्लक राहिला असून, तालुक्यातील सातही बॅरेजेस कोरडे पडले आहेत..यंदाच्या पावसाळ्यात हा प्रकल्प १०० टक्के भरला होता. मात्र, उन्हाची तीव्रता वाढल्याने अवघ्या २० दिवसांपूर्वी ५७ टक्क्यांवर असलेला पाणीसाठा आता २७ टक्क्यांवर आला आहे. बाष्पीभवनाचा वेग वाढल्याने पाणी पातळी झपाट्याने खाली जात आहे. याचा थेट परिणाम पाणीपुरवठ्यावर होत असून, नदीवरील सातही बॅरेजेसमध्ये पाणी सोडणे बंद करण्यात आले आहे..परिणामी, परिसरातील अनेक गावांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.पाणीसाठ्याची भीषणता लक्षात घेता शेतकरी व नागरिकांनी पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..५२ खेड्यांची तहान धोक्यातवर्ष १९७६ मध्ये उभारलेल्या या प्रकल्पाद्वारे ५२ खेडी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित आहे. हाळी, हंडरगुळी, वाढवणा बु. आणि शिरूर ताजबंद यांसारख्या मोठ्या गावांना येथूनच पाणीपुरवठा होतो. सध्या शेतीसाठी डाव्या कालव्यातून पाणी सोडले जात असले, तरी पाणीसाठा कमी झाल्याने आता पिण्याच्या पाण्यास प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे. वाढती टंचाई पाहता प्रशासनाने काही गावांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरू केला आहे, तर काही ठिकाणी खासगी विहिरी व बोअरवेल अधिग्रहित केल्या जात आहेत.."प्रकल्पात सध्या २७ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असून कालव्यातून शेतीसाठी पाणीपुरवठा सुरू आहे. मे महिन्यापर्यंत पाणी मुबलक राहील असा अंदाज आहे."-ए.डी. त्रिपाठी, शाखा अभियंता, पाटबंधारे विभाग.