Latur News: पोलिस गायब!; प्रयोगांचा पडला विसर; प्रमुख चौकांतील; वाहतूक कोंडी ‘जैसे थे’; पालिकेसह पोलिसांचे वाहतुकीकडे दुर्लक्ष

लातूर: शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवावी म्हणून महापालिका आणि पोलिस प्रशासन काही दिवसांपूर्वी हातात हात घेऊन रस्त्यावर उतरले. शहरातील प्रमुख चौकांत फौजफाटा उतरवून वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी त्यांनी वेगवेगळे प्रयोग हातात घेतले. या प्रयोगांचा शहरात मोठा गवगवा करण्यात आला. पण, आठवडाभराच्या आतच महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाला आपल्या प्रयोगांचा विसर पडला. वाहतुकीला वळण लावण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेले पोलिसही गायब झाले. त्यामुळे शहरातील प्रमुख चौकातील वाहतूक कोंडी 'जैसे थे' पहायला मिळत आहे..शहरात वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाहतूक व्यवस्था सक्षम नसल्याने दुचाकी, कार, रिक्षा या वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पण रस्त्यांची स्थिती पूर्वीसारखी आहे.या पार्श्वभूमीवर, शहरातील वाहतुकीचे बिघडलेले चित्र सुधारण्यासाठी महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाने निर्णय घेतला होता. महापौर जयश्री सोनकांबळे, आयुक्त मानसी यांच्यासह इतर अधिकारी, पाेलिस व नगरसेवकांनी वाहतूक कोंडीची पाहणी केली. महापालिकेत बैठका घेऊन वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करण्यासाठी विशेष वर्किंग कमिटी स्थापन करण्याचाही निर्णय घेतला. तसेच, चौकात वेगवेगळे प्रयोग राबविण्यास सुरवात केली..छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील उड्डाणपुलाचा आणि भूयारी मार्गाचा वापर वाढावा यासाठी शहरातील औसा रस्ता, दयानंद गेट, तहसील कार्यालयाजवळ पोलिसांना थांबवण्यात आले. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील वळण मार्ग बेरिकेटस लावून बंद करण्यात आले. यासह वेगवेगळे प्रयोग येथे करण्यात आले. त्यामुळे वाहतूक कोंडीमधून नागरिकांची सुटका होईल, असे वाटत असतानाच कोंडी सोडविण्याचे प्रयोगच बंद पडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे..अधिकारी रमतात केवळ पाहणीतलातूर महानगरपालिका आयुक्त मानसी यांनी शहरातील गंजगोलाई, फ्रूट मार्केट, अण्णा भाऊ साठे चौक, बसवेश्वर चौक, कन्हेरी चौक, छत्रपती चौक, बाह्य वळण रस्ता, पाच नंबर चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, नवीन रेणापूर नाका, जुना रेणापूर नाका या शहरातील प्रमुख चौकात स्वतः थांबून वाहतूक व्यवस्थेचा काही महिन्यांपूर्वी आढावा घेतला होता. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी चौकांची वारंवार पाहणी करण्याबरोबरच महापालिकेत बैठक आयोजित करून त्यांनी सूचनाही दिल्या होत्या. मात्र, त्या अद्याप कागदावरच असल्याचे दिसून येत आहे. पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे यांनीही काही चौकांची पाहणी करून वेगवेगळ्या सूचना दिल्या होत्या. या सूचना प्रत्यक्षात अमलात आल्या नसल्याने वाहतूक कोंडीतून नागरिकांची अद्याप सुटका झालेली नाही..प्रशासनाचे हे निर्णय कागदावरचचौकापासून किमान ५० मीटर अंतरापर्यंत नो पार्किंग झोन होणारशहरात १०० ट्रॅफिक वॉर्डनची नियुक्ती करणारबंद सिग्नल, सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू करणारभरचौकात ऑटोरिक्षा थांबू नयेत म्हणून उपाययोजना करणारसिटी बसचे थांबे योग्य ठिकाणी निश्चित करणारशहरातील अनधिकृत पार्किंग करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करणारशहराच्या मध्य भागात असलेला विलासराव देशमुख मार्गही गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. परिणामी, शहरात दिवसेंदिवस वाहतूक कोंडी वाढत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाबरोबरच पाच नंबर चौक, राजीव गांधी चौक, गांधी चौक ते बसस्थानक, जुना रेणापूर नाका येथे मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ वाढली आहे. त्यामुळे भरचौकात वाहनचालकांनी अडकून राहावे लागत आहे.