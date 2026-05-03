Latur News: शहरातील कोंडी दूर करण्यासाठी प्रमुख वाहतूक मार्गात बदल; शहर पोलिसांकडून ठिकठिकाणी उपाययोजना

लातूर: शहरात वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे ही वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी शहर पोलिसांनी आता वाहतूक मार्गात काही ठिकाणी बदल केले आहेत. वेगवेगळ्या उपाययोजना करून ही कोंडी दूर केली जात आहे. जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, महापालिका आयुक्त यांच्या पाहणी अहवाल अनुषंगाने वाहतूक कोंडीच्या समस्येसंदर्भात गंजगोलाई ते बार्शी रोडकडे व अंबाजोगाई रोड ते पीव्हीआर चौकाकडे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून जाणारी वाहतूक वळविण्याबाबत वाहतूक मार्गात बदल केले जात आहेत. .नागरिकांना दैनंदिन कामकाजानिमित्त विविध ठिकाणी पोहचणे निकडीचे असते. सदरच्या अडचणी लक्षात घेता या भागातून वाहतूक बंद करणे व वाहतूक वळविणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे हे बदल करण्यात आले आहेत. नागरिकांनी वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे यांनी केले आहे..Shaktipeeth Highway Protest : शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याचा ठराव पूर्ण गावानेच घेतला, सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी नितीन गडकरींची घेणार भेट.असे आहेत पर्यायी मार्गगांधी चौक येथून बार्शी रोडने शहराबाहेर जाणारी सर्व मोठी वाहने व एस.टी. बस मिनी मार्केट व अशोक हॉटेल येथून विलासराव देशमुख मार्गाने किंवा तहसील कार्यालय समोरील उड्डाणपुलावरून औसा रोडकडे जातील. उड्डाणपूल संपल्यानंतर पुरणमल लाहोटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयासमोरून यू-टर्न घेऊन परत छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात येऊन बार्शी रोडकडे जातील..-गांधी चौकातून बार्शी रोडने शहराबाहेर जाणारी सर्व लहान वाहने (मोटारसायकल, कार, रिक्षा, जीप आदी) छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील भुयारी मार्गाचा वापर करतील.-गांधी चौकातून अंबाजोगाई रोडने शहराबाहेर जाणारी सर्व दुचाकी, तीनचाकी व चारचाकी वाहने छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात न जाता भुयारी मार्गाने बार्शी रोडकडे जातील व जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरून यू-टर्न घेऊन डावीकडे वळून अंबाजोगाई रोडकडे जातील..Pune Crime : नसरापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपीने गुन्हा केला कबूल, पोलिस तपासात धक्कादायक माहिती समोर.-अंबाजोगाई रोडकडून येऊन पीव्हीआर चौकाकडे बार्शी रोडने जाणाऱ्या सर्व लहान वाहने छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात येऊन डावीकडे वळून उड्डाणपुलाखालून उजवीकडे बार्शी रोडकडे जाणाऱ्या भुयारी मार्गाचा वापर करतील किंवा औसा रोडकडे जाणाऱ्या उड्डाणपुलाखालून उजवीकडे वळून बार्शी रोडने पीव्हीआर चौकाकडे जातील.-अंबाजोगाई रोडकडून येऊन पीव्हीआर चौकाकडे बार्शी रोडने जाणाऱ्या सर्व अवजड वाहने व एस.टी. बस औसा रोडला सरळ पुढे जाऊन उड्डाणपूल संपल्यानंतर पुरणमल लाहोटी कॉलेजसमोरून यू-टर्न घेऊन परत बार्शी रोडकडे जातील.-पीव्हीआर चौकातून गंजगोलाईकडे येणारी सर्व दुचाकी, तीनचाकी व चारचाकी लहान वाहने छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील भुयारी मार्गाचा वापर करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.