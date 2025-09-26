मराठवाडा

Latur News: अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना पैसे कमी पडत असतील तर...; सरपंचाने पैशांचे बंडल भिरकावले तहसीलदारावर, नेमकं काय घडलं?

Flood Relief: लातूरच्या माकणी येथील सरपंचाने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कमी पडत असलेल्या मदतीवर संताप व्यक्त करत तहसीलदारावर पैसे भिरकावले. सरपंचावर शासकीय कामात अडथळा आणल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
Latur News

Latur News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निलंगा, (जि. लातूर) : ‘अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पैसे अपुरे पडत असतील तर हे घ्या, आम्ही देतो...’ म्हणत माकणी (ता. निलंगा) येथील सरपंचाने तहसीलदाराकडे पैशाचे बंडल भिरकावल्याची घटना घडली.

Loading content, please wait...
police
Farmer
village
Agricultural damage
police investigation
Flood damage to crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com