Latur News: अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना पैसे कमी पडत असतील तर...; सरपंचाने पैशांचे बंडल भिरकावले तहसीलदारावर, नेमकं काय घडलं?

निलंगा, (जि. लातूर) : 'अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पैसे अपुरे पडत असतील तर हे घ्या, आम्ही देतो...' म्हणत माकणी (ता. निलंगा) येथील सरपंचाने तहसीलदाराकडे पैशाचे बंडल भिरकावल्याची घटना घडली..शासकीय कामात अडथळा आणला म्हणून सरपंचावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबतची माहिती अशी, की सध्या पूरस्थितीमुळे शेतीपिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे..शासनाकडून हेक्टरी ८५०० हजार रुपये दोन हेक्टरपर्यंत मदत जाहीर करण्यात आली आहे. ही मदत तुटपुंजी असल्यामुळे शासनाकडे जर पैसे नसतील तर मी देतो, असे म्हणत माकणीचे सरपंच राहुल माकणीकर यांनी पैशाचे बंडल थेट तहसीलदारावर भिरकावले. .Parbhani News : अतिवृष्टीग्रस्त परभणी जिल्ह्यासाठी १२८ कोटींची आर्थिक मदत मंजूर; शेतकऱ्यांना थेट खात्यात जमा होणार नुकसानभरपाई.याबाबत सरपंचावर शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी निलंगा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.