Latur Water Crisis : उजनी’ची व्यवहार्यता लालफितीतच; मुख्यमंत्र्यांना लातूरचा दुष्काळ अवगत; पण दहा वर्षांत शाश्वत उपाययोजनाच नाही

लातूर: जिल्ह्यात २०१५ मध्ये भीषण दुष्काळ पडला होता. त्यावेळी रेल्वेने पाणी आणावे लागले होते. तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लातूरसाठी उजनी व माजलगाव धरणांतून पाणी आणता येते का? याची व्यवहार्यता तपासण्याच्या सूचना केल्या होत्या. पण, गेली दहा वर्षे ही व्यवहार्यता शासनाच्या लालफितीत अडकली आहे. लातूरसाठी पाण्याच्या शाश्वत उपाययोजनेकडे शासनाचे सातत्याने दुर्लक्ष होत राहिल्याने जिल्ह्याला सातत्याने दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. मंत्रिमंडळाकडून पाहणी जिल्ह्याला २०१५ मध्ये भीषण दुष्काळाला सामोरे जावे लागले होते. .शहराला पाणीपुरवठा करणारे मांजरा धरण कोरडे पडले होते. जिल्ह्यातील १४५ प्रकल्पाचा घसा कोरडा पडला होता. महिन्यातून तीनदाच नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत होता. रेल्वेने दररोज २५ लाख लिटर पाणीपुरवठा केला गेला. हजारोंच्या घरात टँकर सुरू होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस हे मंत्रिमंडळासह लातूरला होते. जिल्ह्यात दुष्काळाची पाहणी करून त्यांनी विश्रामगृहात मंत्र्यांची बैठकही घेतली. लातूरचा पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटविण्यासाठी उजनी, माजलगाव धरणांतून पाणी कसे आणता येईल, .याची व्यवहार्यता तपासण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पण, पुढे मात्र काहीच झाले नाही. काही वर्षांपासून निवडणुकीत उजनीच्या पाण्यावर बरेच राजकारणही झाले. काँग्रेस किंवा भाजप नेत्यांनी निवडणुकीत उजनीच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर घेतला. ‘विजयी करा, उजनीचे पाणी तीन महिन्यांत, सहा महिन्यांत आणतो’ अशा घोषणा केल्या. विजयी झाल्यानंतर या नेत्यांना उजनीच्या पाण्याचा विसर पडला. हे नेते मुंबई, पुण्याला राहत असल्याने लातूरचा पाण्याचा प्रश्न काही मिटला नाही. उजनी किंवा माजलगावच धरणांतून पाणी आणण्याची उपाययोजनांची व्यवहार्यता दहा वर्षांनंतरही लालफितीतच अडकली आहे..अतिवृष्टीनंतर आता दुष्काळाची पाहणी लातूर जिल्ह्यात गेल्यावर्षी मेपासून पावसाला सुरवात झाली होती. जिल्ह्याला अतिवृष्टीला सामोरे जावे लागले होते. यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. ते पाहण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस २४ सप्टेंबर २०२५ ला लातूर दौऱ्यावर आले होते. यावर्षी पावसाने लातूर जिल्ह्याकडे पाठ फिरविली आहे. .त्यामुळे जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ पडला आहे. याची पाहणी करण्याकरिता मुख्यमंत्री फडणवीस बरोबर वर्षभरानंतर म्हणजे २३ सप्टेंबरला लातूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. बुधवारी (ता. २३) होणाऱ्या या दौऱ्यात ते औसा तालुक्यातील खरोसा व निलंगा तालुक्यांतील जाऊ या गावांना भेट देऊन पाहणी करणार आहेत. लातूरचा दुष्काळ मुख्यमंत्र्यांना अवगत आहे. त्यामुळे लातूरसाठी काही जाहीर करणार की फक्त दौरा करून मुंबईला जाणार, याकडे लातूरकरांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.